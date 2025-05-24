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МЧС предупредило об ответственности за пал сухой травы - 24.05.2025, ПРАЙМ
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МЧС предупредило об ответственности за пал сухой травы
МЧС предупредило об ответственности за пал сухой травы - 24.05.2025, ПРАЙМ
МЧС предупредило об ответственности за пал сухой травы
Предупреждений об ответственности поджигателям сухой растительности в особый противопожарный режим не предусмотрено, нарушителям сразу грозит крупный штраф и... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T03:02+0300
2025-05-24T03:02+0300
общество
москва
московская область
бурятия
мчс
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Предупреждений об ответственности поджигателям сухой растительности в особый противопожарный режим не предусмотрено, нарушителям сразу грозит крупный штраф и даже уголовная ответственность, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В условиях особого противопожарного режима предупреждения за пал сухой травы быть не может, за нарушения - штраф", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что только в Московской области с начала года оштрафованы на общую сумму более 5 миллионов рублей 270 граждан, 91 юридическое и 88 должностных лиц. В Бурятии сотрудники надзорных органов МЧС России установили 26 поджигателей сухостоя, а в Белгородской области составлено более 420 протоколов на общую сумму 267 тысяч рублей. Представитель ведомства напомнил, что в условиях действия особого противопожарного режима для нарушителей пожарной безопасности предусмотрены следующие штрафы: для граждан - до 20 тысяч рублей; для должностных лиц - до 60 тысяч рублей; для предпринимателей - до 80 тысяч рублей; для юридических лиц - до 800 тысяч рублей. "Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ", - заключил собеседник агентства.
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общество , москва, московская область, бурятия, мчс
Общество , МОСКВА, Московская область, Бурятия, МЧС
03:02 24.05.2025
 
МЧС предупредило об ответственности за пал сухой травы

МЧС: поджигателям сухой травы в особый противопожарный режим грозит крупный штраф

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Предупреждений об ответственности поджигателям сухой растительности в особый противопожарный режим не предусмотрено, нарушителям сразу грозит крупный штраф и даже уголовная ответственность, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В условиях особого противопожарного режима предупреждения за пал сухой травы быть не может, за нарушения - штраф", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что только в Московской области с начала года оштрафованы на общую сумму более 5 миллионов рублей 270 граждан, 91 юридическое и 88 должностных лиц. В Бурятии сотрудники надзорных органов МЧС России установили 26 поджигателей сухостоя, а в Белгородской области составлено более 420 протоколов на общую сумму 267 тысяч рублей.
Представитель ведомства напомнил, что в условиях действия особого противопожарного режима для нарушителей пожарной безопасности предусмотрены следующие штрафы: для граждан - до 20 тысяч рублей; для должностных лиц - до 60 тысяч рублей; для предпринимателей - до 80 тысяч рублей; для юридических лиц - до 800 тысяч рублей.
"Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ", - заключил собеседник агентства.
 
ОбществоМОСКВАМосковская областьБурятияМЧС
 
 
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