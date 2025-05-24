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МВД предупредило о мошеннических письмах якобы от "Роскомнадзора" - 24.05.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о мошеннических письмах якобы от "Роскомнадзора"
МВД предупредило о мошеннических письмах якобы от "Роскомнадзора" - 24.05.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошеннических письмах якобы от "Роскомнадзора"
Жители регионов РФ стали получать мошеннические письма якобы от "Роскомнадзора", это способ вынудить граждан самим позвонить аферистам, предупреждает управление | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T12:45+0300
2025-05-24T12:45+0300
мошенничество
общество
финансы
россия
рф
херсонская область
роскомнадзор
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Жители регионов РФ стали получать мошеннические письма якобы от "Роскомнадзора", это способ вынудить граждан самим позвонить аферистам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Жители Херсонской области и других субъектов РФ стали получать сообщения якобы от имени Роскомнадзора…. Такого рода сообщения - еще один способ вынудить гражданина самостоятельно позвонить мошенникам. Не перезванивайте по номерам из таких или похожих сообщений", - говорится в сообщении. Аферисты высылают сообщения под предлогом "разъединенного вызова". "Разъединили Ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) *-**-. С уважением, Роскомнадзор!"" - приводят пример сообщений правоохранители . В ведомстве напомнили, что сотрудники РКН не разъединяют звонки, не рассылают сообщения и не звонят гражданам.
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общество , финансы, россия, рф, херсонская область, роскомнадзор
Мошенничество, Общество , Финансы, РОССИЯ, РФ, Херсонская область, Роскомнадзор
12:45 24.05.2025
 
МВД предупредило о мошеннических письмах якобы от "Роскомнадзора"

МВД: жители регионов стали получать мошеннические письма якобы от "Роскомнадзора"

Роскомнадзор
Роскомнадзор
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Жители регионов РФ стали получать мошеннические письма якобы от "Роскомнадзора", это способ вынудить граждан самим позвонить аферистам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Жители Херсонской области и других субъектов РФ стали получать сообщения якобы от имени Роскомнадзора…. Такого рода сообщения - еще один способ вынудить гражданина самостоятельно позвонить мошенникам. Не перезванивайте по номерам из таких или похожих сообщений", - говорится в сообщении.
Аферисты высылают сообщения под предлогом "разъединенного вызова".
"Разъединили Ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) *-**-. С уважением, Роскомнадзор!"" - приводят пример сообщений правоохранители .
В ведомстве напомнили, что сотрудники РКН не разъединяют звонки, не рассылают сообщения и не звонят гражданам.
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МошенничествоОбществоФинансыРОССИЯРФХерсонская областьРоскомнадзор
 
 
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