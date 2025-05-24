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Даниэль Нобоа вступит в должность президента Эквадора

Даниэль Нобоа вступит в должность президента Эквадора - 24.05.2025, ПРАЙМ

Даниэль Нобоа вступит в должность президента Эквадора

Даниэль Нобоа в субботу вступит в должность президента Эквадора, на его инаугурацию приедут представители более чем 70 стран. | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T00:31+0300

2025-05-24T00:31+0300

2025-05-24T00:31+0300

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КИТО/БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мая - ПРАЙМ. Даниэль Нобоа в субботу вступит в должность президента Эквадора, на его инаугурацию приедут представители более чем 70 стран. На выборах президента Эквадора во втором туре 13 апреля победил действующий глава государства Даниэль Нобоа. Оппозиция заявила о мошенничестве с голосами и обратилась в национальный избирательный совет с требованием о пересчете голосов на ряде участков, но получила отказ. Церемония пройдет в здании национальной ассамблеи, где после принесения присяги президент обратится с речью к собравшимся. По информации МИД страны, в инаугурации примут участие представители 74 стран, среди которых государства Латинской Америки, Европы, Азии, и 19 международных организаций. РФ на церемонии, по поручению российских властей, будет представлять посол РФ Владимир Спринчан. Нобоа предстоит решить целый ряд проблем, самая главная из которых - тяжелейший кризис в сфере безопасности. Эквадор из страны с одним из самых низких уровней преступности 10 лет назад превратился в 2024 году в самую опасную страну Латинской Америки по числу убийств. Январь 2025 года стал самым жестоким месяцем за последние 10 лет: было совершено 750 убийств. Второй вызов - это восстановление экономики и решение проблем в социальной сфере. В стране наблюдается существенный рост безработицы, сложилась непростая ситуация в сфере здравоохранения и образования. Поддержание экономических показателей в прошлом году, например, было осложнено серьезным энергетическим кризисом. Тем не менее, ЦБ сохраняет оптимизм и прогнозирует рост экономики более чем на 2,5% в 2025 году.

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мировая экономика, общество , эквадор, латинская америка, рф, мид