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Орбан рассказал о последствиях отказа Венгрии от энергоносителей из России
Орбан рассказал о последствиях отказа Венгрии от энергоносителей из России - 24.05.2025, ПРАЙМ
Орбан рассказал о последствиях отказа Венгрии от энергоносителей из России
Если план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей будет реализован, венгерское население увидит его результаты в счетах за коммунальные расходы уже | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T16:29+0300
2025-05-24T16:29+0300
2025-05-24T16:29+0300
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БУДАПЕШТ, 24 мая - ПРАЙМ. Если план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей будет реализован, венгерское население увидит его результаты в счетах за коммунальные расходы уже в сентябре, общегодовой убыток для Венгрии составит два миллиарда евро, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Мне пришлось созвать чрезвычайное экономическое совещание из-за украинской энергетической угрозы. Брюссель дерзнул помогать Украине ценой разрушения венгерских и европейских семей, так как перекрыты поставки нефти и газа из России. Для Венгрии это означает дополнительные расходы в размере 800 миллиардов форинтов (2 миллиарда евро в год - ред.)... Кстати, на счетах это будет видно уже в сентябре", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Он сообщил, что в случае реализации плана Еврокомиссии счет за электроэнергию для венгров вырастет в два раза, счет на газовое отопление - в четыре раза, и венгерскому правительству придется прекратить государственную программу субсидий, направленную на снижение коммунальных расходов. Еврокомиссия в начале мая представила проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно". В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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газ, венгрия, рф, будапешт, виктор орбан, ес, facebook, ек
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, РФ, Будапешт, Виктор Орбан, ЕС, Facebook, ЕК
Орбан рассказал о последствиях отказа Венгрии от энергоносителей из России
Орбан: счет за электроэнергию для венгров вырастет в два раза
БУДАПЕШТ, 24 мая - ПРАЙМ. Если план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей будет реализован, венгерское население увидит его результаты в счетах за коммунальные расходы уже в сентябре, общегодовой убыток для Венгрии составит два миллиарда евро, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мне пришлось созвать чрезвычайное экономическое совещание из-за украинской энергетической угрозы. Брюссель дерзнул помогать Украине ценой разрушения венгерских и европейских семей, так как перекрыты поставки нефти и газа из России. Для Венгрии это означает дополнительные расходы в размере 800 миллиардов форинтов (2 миллиарда евро в год - ред.)... Кстати, на счетах это будет видно уже в сентябре", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Он сообщил, что в случае реализации плана Еврокомиссии счет за электроэнергию для венгров вырастет в два раза, счет на газовое отопление - в четыре раза, и венгерскому правительству придется прекратить государственную программу субсидий, направленную на снижение коммунальных расходов.
Еврокомиссия в начале мая представила проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно".
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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