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Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат повышенные выплаты
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат повышенные выплаты - 24.05.2025, ПРАЙМ
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат повышенные выплаты
Фиксированная часть страховой пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, удвоится с 1 июня, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T02:50+0300
2025-05-24T02:50+0300
2025-05-24T02:50+0300
экономика
москва
госдума
единая россия
социальный фонд
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Фиксированная часть страховой пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, удвоится с 1 июня, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С 1 июня ряд пенсионеров в России начнёт получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет", - сказал Говырин.
По его словам, в этом случае ежемесячно прибавляется 8 907 рублей 70 копеек, а если в семье оформлен уход за таким пенсионером, к этой сумме добавляется ещё 1 314 рублей, что в общей сложности даёт увеличение в 10 221,7 рублей ежемесячно.
"Все расчёты проводятся в автоматическом порядке - обращаться в Социальный фонд России не требуется", - отметил депутат.
Он подчеркнул, что аналогичная прибавка полагается инвалидам первой группы, если инвалидность была установлена в мае, для них также применяется удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Как добавил Говырин, это правило действует независимо от возраста, но только в случае наличия актуального заключения о присвоении соответствующей группы.
"Важно отметить, что сумма прибавки может быть выше, если у пенсионера есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи. К таким ситуациям, как правило, относится, например, содержание несовершеннолетних внуков, детей-инвалидов или других лиц, признанных иждивенцами. В этом случае к фиксированной части доплачивается по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца - но не более чем за троих. То есть совокупно прибавка может быть выше, если пенсионер выполняет роль опекуна для нескольких лиц", - пояснил парламентарий.
Он указал, что такие выплаты не являются разовыми, а закрепляются за получателем на постоянной основе и выплачиваются ежемесячно.
"Все данные для перерасчёта поступают в систему напрямую - из ЗАГС, МСЭ и других государственных реестров. Это означает, что большинство изменений происходит автоматически и не требует дополнительного вмешательства со стороны самих пенсионеров", - заключил Говырин.
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москва, госдума, единая россия, социальный фонд
Экономика, МОСКВА, Госдума, Единая Россия, Социальный фонд
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат повышенные выплаты
Депутат Говырин: фиксированная часть страховой пенсии удвоится с 1 июня
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Фиксированная часть страховой пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, удвоится с 1 июня, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С 1 июня ряд пенсионеров в России начнёт получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет", - сказал Говырин.
По его словам, в этом случае ежемесячно прибавляется 8 907 рублей 70 копеек, а если в семье оформлен уход за таким пенсионером, к этой сумме добавляется ещё 1 314 рублей, что в общей сложности даёт увеличение в 10 221,7 рублей ежемесячно.
"Все расчёты проводятся в автоматическом порядке - обращаться в Социальный фонд России не требуется", - отметил депутат.
Он подчеркнул, что аналогичная прибавка полагается инвалидам первой группы, если инвалидность была установлена в мае, для них также применяется удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Как добавил Говырин, это правило действует независимо от возраста, но только в случае наличия актуального заключения о присвоении соответствующей группы.
"Важно отметить, что сумма прибавки может быть выше, если у пенсионера есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи. К таким ситуациям, как правило, относится, например, содержание несовершеннолетних внуков, детей-инвалидов или других лиц, признанных иждивенцами. В этом случае к фиксированной части доплачивается по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца - но не более чем за троих. То есть совокупно прибавка может быть выше, если пенсионер выполняет роль опекуна для нескольких лиц", - пояснил парламентарий.
Он указал, что такие выплаты не являются разовыми, а закрепляются за получателем на постоянной основе и выплачиваются ежемесячно.
"Все данные для перерасчёта поступают в систему напрямую - из ЗАГС, МСЭ и других государственных реестров. Это означает, что большинство изменений происходит автоматически и не требует дополнительного вмешательства со стороны самих пенсионеров", - заключил Говырин.