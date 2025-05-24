https://1prime.ru/20250524/pentagon-857888099.html

Пентагон ограничил доступ СМИ к своей территории из опасений утечек

Пентагон ограничил доступ СМИ к своей территории из опасений утечек - 24.05.2025, ПРАЙМ

Пентагон ограничил доступ СМИ к своей территории из опасений утечек

Минобороны США выпустило новые правила, которыми ограничивается доступ СМИ к территории здания Пентагона, в том числе к офису главы ведомства Пита Хегсета, это... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T14:45+0300

2025-05-24T14:45+0300

2025-05-24T14:45+0300

сша

пентагон

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Минобороны США выпустило новые правила, которыми ограничивается доступ СМИ к территории здания Пентагона, в том числе к офису главы ведомства Пита Хегсета, это сделано из опасений утечек засекреченных данных на фоне скандала с добавлением журналиста в чат с обсуждением ударов по Йемену. "Следующие обновленные меры безопасности в отношении штатных и приходящих представителей СМИ необходимы для того, чтобы сократить возможности для личного непреднамеренного и несанкционированного разглашения (информации - ред.)", - сообщается в документе, опубликованном на сайте Пентагона. Отныне представителям СМИ запрещено без разрешения и сопровождения заходить, среди прочего, в личную рабочую зону Хегсета и Объединенного штаба. Также Пентагон полностью запретил доступ прессы к спортивному центру ведомства. В документе говорится, что если представителям СМИ потребуется доступ в другие зоны здания Пентагона, то они могут попасть туда только при сопровождении. Ограничения вступают в силу с момента публикации. Интерес к кибербезопасности среди госслужащих США усилился после скандала с использованием мессенджера Signal высокопоставленными чиновниками для обсуждения информации, относящейся к государственной тайне. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Джей Ди Вэнса, Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, однако настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.

https://1prime.ru/20250506/smi-857310704.html

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сша, пентагон