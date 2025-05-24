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Правительство Туркмении разрабатывает закон о майнинг-технологиях

Правительство Туркмении разрабатывает закон о майнинг-технологиях - 24.05.2025, ПРАЙМ

Правительство Туркмении разрабатывает закон о майнинг-технологиях

Правительство Туркмении приступило к разработке законодательной базы для легализации майнинг-технологий и регулирования оборота виртуальных активов, сообщил... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T05:23+0300

2025-05-24T05:23+0300

2025-05-24T05:23+0300

экономика

технологии

туркмения

сердар бердымухамедов

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АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Правительство Туркмении приступило к разработке законодательной базы для легализации майнинг-технологий и регулирования оборота виртуальных активов, сообщил заместитель председателя кабинета министров по вопросам экономики Ходжамырат Гелдимырадов. По словам вице-премьера, работа относительно регулирования виртуальных активов и легализации майнинг-технологий ведется по поручению президента Туркмении Сердара Бердымухамедова. "Разработан проект закона "О виртуальных активах", нацеленный на регламентирование отношений, возникающих в этой области. В законопроекте изложены общие и заключительные положения, нормы о государственном регулировании и организации деятельности в данной сфере, майнинге, эмиссиях и публичном размещении виртуальных активов, поставщиках их услуг", - заявил вице-премьер на заседании правительства, слова Гелдимырадова приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Он отметил, что принятие данного правового акта будет способствовать привлечению инвестиций в экономику страны, развитию инициатив в области финансовых технологий и стимулированию предпринимательской активности в сфере цифровых услуг. Заслушав доклад, президент Бердымухамедов подчеркнул важность правового регулирования оборота виртуальных активов в условиях стремительного развития цифровых технологий и цифровой экономики. Президент поручил заместителю председателя Кабмина провести необходимую работу по законопроекту совместно с парламентом Туркмении.

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технологии, туркмения, сердар бердымухамедов