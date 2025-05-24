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Правительство Туркмении разрабатывает закон о майнинг-технологиях - 24.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Правительство Туркмении разрабатывает закон о майнинг-технологиях
Правительство Туркмении разрабатывает закон о майнинг-технологиях - 24.05.2025, ПРАЙМ
Правительство Туркмении разрабатывает закон о майнинг-технологиях
Правительство Туркмении приступило к разработке законодательной базы для легализации майнинг-технологий и регулирования оборота виртуальных активов, сообщил... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T05:23+0300
2025-05-24T05:23+0300
экономика
технологии
туркмения
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Правительство Туркмении приступило к разработке законодательной базы для легализации майнинг-технологий и регулирования оборота виртуальных активов, сообщил заместитель председателя кабинета министров по вопросам экономики Ходжамырат Гелдимырадов. По словам вице-премьера, работа относительно регулирования виртуальных активов и легализации майнинг-технологий ведется по поручению президента Туркмении Сердара Бердымухамедова. "Разработан проект закона "О виртуальных активах", нацеленный на регламентирование отношений, возникающих в этой области. В законопроекте изложены общие и заключительные положения, нормы о государственном регулировании и организации деятельности в данной сфере, майнинге, эмиссиях и публичном размещении виртуальных активов, поставщиках их услуг", - заявил вице-премьер на заседании правительства, слова Гелдимырадова приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Он отметил, что принятие данного правового акта будет способствовать привлечению инвестиций в экономику страны, развитию инициатив в области финансовых технологий и стимулированию предпринимательской активности в сфере цифровых услуг. Заслушав доклад, президент Бердымухамедов подчеркнул важность правового регулирования оборота виртуальных активов в условиях стремительного развития цифровых технологий и цифровой экономики. Президент поручил заместителю председателя Кабмина провести необходимую работу по законопроекту совместно с парламентом Туркмении.
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технологии, туркмения, сердар бердымухамедов
Экономика, Технологии, ТУРКМЕНИЯ, Сердар Бердымухамедов
05:23 24.05.2025
 
Правительство Туркмении разрабатывает закон о майнинг-технологиях

Правительство Туркмении разработало закон о легализации майнинг-технологий

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АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Правительство Туркмении приступило к разработке законодательной базы для легализации майнинг-технологий и регулирования оборота виртуальных активов, сообщил заместитель председателя кабинета министров по вопросам экономики Ходжамырат Гелдимырадов.
По словам вице-премьера, работа относительно регулирования виртуальных активов и легализации майнинг-технологий ведется по поручению президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.
"Разработан проект закона "О виртуальных активах", нацеленный на регламентирование отношений, возникающих в этой области. В законопроекте изложены общие и заключительные положения, нормы о государственном регулировании и организации деятельности в данной сфере, майнинге, эмиссиях и публичном размещении виртуальных активов, поставщиках их услуг", - заявил вице-премьер на заседании правительства, слова Гелдимырадова приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Он отметил, что принятие данного правового акта будет способствовать привлечению инвестиций в экономику страны, развитию инициатив в области финансовых технологий и стимулированию предпринимательской активности в сфере цифровых услуг.
Заслушав доклад, президент Бердымухамедов подчеркнул важность правового регулирования оборота виртуальных активов в условиях стремительного развития цифровых технологий и цифровой экономики. Президент поручил заместителю председателя Кабмина провести необходимую работу по законопроекту совместно с парламентом Туркмении.
 
ЭкономикаТехнологииТУРКМЕНИЯСердар Бердымухамедов
 
 
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