https://1prime.ru/20250524/putin-857884717.html

"Достаточно двух часов". В США восхитились одним поступком Путина

"Достаточно двух часов". В США восхитились одним поступком Путина - 24.05.2025, ПРАЙМ

"Достаточно двух часов". В США восхитились одним поступком Путина

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин четко изложил свою позицию по завершению конфликта на Украине,... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T09:39+0300

2025-05-24T09:39+0300

2025-05-24T09:39+0300

политика

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин четко изложил свою позицию по завершению конфликта на Украине, считает экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн."Путин ясно дал понять: два часа — вполне достаточно, чтобы обучить Трампа по поводу того, что стоит на кону, и кто принимает решения", — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Эксперт также отметил, что недавний контакт между лидерами двух стран указывает на то, что независимо от времени и места будущих переговоров между Москвой и Киевом, у Владимира Зеленского останется лишь два варианта: либо согласиться с предложенными условиями, либо полностью утратить поддержку Белого дома в качестве посредника."Он сможет сказать: "Я сделал все, что мог. Думаешь, европейцы тебе помогут? Удачи с этим. Я пошел отсюда"", — сыронизировал МакГоверн.В понедельник Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили, в том числе, вопросы урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер сообщил, что беседа длилась более двух часов и подчеркнул готовность Москвы сотрудничать с киевской стороной для разработки меморандума о возможном будущем мирном соглашении.

https://1prime.ru/20250523/tramp-857848779.html

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сша, владимир путин, дональд трамп, украина, владимир зеленский, цру