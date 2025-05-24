https://1prime.ru/20250524/ssha-857881932.html

Акадзава: говорить о сокращении разрыва в позициях с США пока невозможно

Акадзава: говорить о сокращении разрыва в позициях с США пока невозможно - 24.05.2025, ПРАЙМ

Акадзава: говорить о сокращении разрыва в позициях с США пока невозможно

Министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который провел третий раунд переговоров с США по пошлинам, заявил журналистам, что говорить о... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T03:44+0300

2025-05-24T03:44+0300

2025-05-24T03:44+0300

экономика

мировая экономика

энергетика

япония

сша

токио

дональд трамп

скотт бессент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857881932.jpg?1748047467

ТОКИО, 24 мая – ПРАЙМ. Министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава, который провел третий раунд переговоров с США по пошлинам, заявил журналистам, что говорить о сокращении разрыва в позициях двух стран пока невозможно. "Мы каждый раз повторяем свою позицию, поэтому мы надеемся на углубление понимания американской стороны. Но на данном этапе мы не на той стадии, когда можно было бы говорить, сократился ли разрыв позиций или нет", - цитирует телеканал NHK заявление министра по итогам встречи. Акадзава, как и в прошлый раз, выразил надежду на то, что сторонам удастся прийти к какому-то прогрессу к встрече глав Японии и США на полях саммита лидеров стран "большой семерки" в Канаде в июне. При этом, когда журналисты попросили его оценить, насколько уже продвинулись стороны к заключению соглашения, министр ответил, что подобные вопросы бессмысленны. "Переговоры ведутся о том, можно ли в конечном итоге достичь соглашения в виде пакета, поэтому говорить "насколько далеко мы продвинулись" — это вводящая в заблуждение точка зрения", - пояснил он. Рёсэй Акадзава также повторил свое заявление о том, что Япония будет защищать свои национальные интересы, поэтому "быстро достичь соглашения не очень просто". "Естественно, что лидеры встретятся (на саммите G7 – ред.). Мы ведем подготовку и посмотрим, сколько содержательных дискуссий мы сможем там провести. Мы приложим все усилия, чтобы эта встреча была плодотворной", - добавил он. Переговоры Японии и США по вопросу пошлин стали уже третьими по счету. Прошлые два раунда состоялись 17 апреля и 1 мая. В переговорах от Японии участвовали министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава, а от США – министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник. В начале первого раунда к ним присоединился президент США Дональд Трамп. После второй встречи Акадзава впервые выразил надежду, что сторонам удастся выйти на соглашение на уровне лидеров в июне. Однако позже японские СМИ распространили информацию, что правительство Японии склоняется к заключению соглашения не ранее июля. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для Японии ставка была определена в 24%. До этого государство подпало под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в Соединенных Штатах (3 апреля). Спустя неделю, 9 апреля, американский лидер заявил, что в отношении более 75 стран Америка немедленно приостановит введение зеркальных пошлин на 90 дней. В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией.

япония

сша

токио

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, япония, сша, токио, дональд трамп, скотт бессент