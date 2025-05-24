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"Никому не должны". В США сделали неожиданное заявление о России

"Никому не должны". В США сделали неожиданное заявление о России - 24.05.2025, ПРАЙМ

"Никому не должны". В США сделали неожиданное заявление о России

Несмотря на усилия международного сообщества убедить Россию согласиться на определенные уступки в вопросе урегулирования конфликта с Украиной, Москва все равно... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T10:55+0300

2025-05-24T10:55+0300

2025-05-24T10:55+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Несмотря на усилия международного сообщества убедить Россию согласиться на определенные уступки в вопросе урегулирования конфликта с Украиной, Москва все равно заставит Киев подписать капитуляцию, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Некоторые говорят, что России придется пойти на уступки. Нет. Они не только никому не должны, но и не станут это делать. Они победят, и Украина будет вынуждена безоговорочно капитулировать", - выразил он свое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Джонсон также добавил, что разговоры о необходимых уступках со стороны России являются лишь попытками ослабить более сильную сторону, которая обладает преимуществами как на переговорах, так и на поле боя. Он подчеркнул, что важную роль в происходящем играют США и страны НАТО. Без их поддержки украинская армия не смогла бы достигнуть таких результатов в конфликте, пояснил он.В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил о недопустимости обмана со стороны Запада, который предлагает сначала заключить прекращение огня, а затем перейти к урегулированию. Он напомнил о событиях 2014 года, когда Запад нарушил соглашение об урегулировании и поддержал переворот на Украине. Лавров также указал на нарушение Минских соглашений и признание европейскими политиками, что они были необходимы лишь для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина согласовали принципы урегулирования в Стамбуле, но Запад запретил Киеву подписывать соглашение.Как неоднократно подчеркивали в Кремле, давление на Россию по вопросам украинского урегулирования является бесполезным. У Москвы есть четкая позиция относительно прекращения огня, и она не собирается отказываться от своих требований.

https://1prime.ru/20250523/lavrov-857856227.html

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украина, цру, нато, киев, россия, сша