https://1prime.ru/20250524/starlink-857891892.html

СМИ: ж/д оператор Италии изучает возможность применения Starlink

СМИ: ж/д оператор Италии изучает возможность применения Starlink - 24.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: ж/д оператор Италии изучает возможность применения Starlink

Государственный железнодорожный оператор Италии Ferrovie dello Stato (FS, Государственные железные дороги) изучает возможность применения системы спутниковой... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T23:13+0300

2025-05-24T23:13+0300

2025-05-24T23:53+0300

экономика

италия

starlink

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Государственный железнодорожный оператор Италии Ferrovie dello Stato (FS, Государственные железные дороги) изучает возможность применения системы спутниковой связи Starlink в своих будущих проектах, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя оператора. Министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини в марте заявил, что если Италия будет использовать системы спутниковой связи Starlink, в поездах во время телефонных звонков не будет прерываться связь. "Оцениваются и анализируются возможные эксперименты (которые могут включать - ред.) спутники Starlink для проектов компаний группы", - приводит агентство Блумберг слова представителя государственного железнодорожного оператора. Издание Stampa со ссылкой на источники сообщает, что план, в частности, предусматривает обеспечение связи на дальних станциях. В марте итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил газете Repubblica, что заключение соглашения между Италией и компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска по использованию системы спутниковой связи Starlink приостановлено. В апреле Крозетто заявил, что министерство обороны Италии может предоставить только технический анализ возможной сделки страны с компанией SpaceX по использованию системы спутниковой связи Starlink, этот вопрос стал слишком политизированным.

https://1prime.ru/20250328/mery-856184776.html

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италия, starlink