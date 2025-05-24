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СМИ: ж/д оператор Италии изучает возможность применения Starlink - 24.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250524/starlink-857891892.html
СМИ: ж/д оператор Италии изучает возможность применения Starlink
СМИ: ж/д оператор Италии изучает возможность применения Starlink - 24.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: ж/д оператор Италии изучает возможность применения Starlink
Государственный железнодорожный оператор Италии Ferrovie dello Stato (FS, Государственные железные дороги) изучает возможность применения системы спутниковой... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T23:13+0300
2025-05-24T23:53+0300
экономика
италия
starlink
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Государственный железнодорожный оператор Италии Ferrovie dello Stato (FS, Государственные железные дороги) изучает возможность применения системы спутниковой связи Starlink в своих будущих проектах, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя оператора. Министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини в марте заявил, что если Италия будет использовать системы спутниковой связи Starlink, в поездах во время телефонных звонков не будет прерываться связь. "Оцениваются и анализируются возможные эксперименты (которые могут включать - ред.) спутники Starlink для проектов компаний группы", - приводит агентство Блумберг слова представителя государственного железнодорожного оператора. Издание Stampa со ссылкой на источники сообщает, что план, в частности, предусматривает обеспечение связи на дальних станциях. В марте итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил газете Repubblica, что заключение соглашения между Италией и компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска по использованию системы спутниковой связи Starlink приостановлено. В апреле Крозетто заявил, что министерство обороны Италии может предоставить только технический анализ возможной сделки страны с компанией SpaceX по использованию системы спутниковой связи Starlink, этот вопрос стал слишком политизированным.
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италия, starlink
Экономика, ИТАЛИЯ, Starlink
23:13 24.05.2025 (обновлено: 23:53 24.05.2025)
 
СМИ: ж/д оператор Италии изучает возможность применения Starlink

Bloomberg: Ж/д оператор Италии изучает возможность применения Starlink в своих проектах

© AFP / Alberto Pizzoli Итальянский флаг на улице во Флоренции
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© AFP / Alberto Pizzoli
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Государственный железнодорожный оператор Италии Ferrovie dello Stato (FS, Государственные железные дороги) изучает возможность применения системы спутниковой связи Starlink в своих будущих проектах, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя оператора.
Министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини в марте заявил, что если Италия будет использовать системы спутниковой связи Starlink, в поездах во время телефонных звонков не будет прерываться связь.
"Оцениваются и анализируются возможные эксперименты (которые могут включать - ред.) спутники Starlink для проектов компаний группы", - приводит агентство Блумберг слова представителя государственного железнодорожного оператора.
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Издание Stampa со ссылкой на источники сообщает, что план, в частности, предусматривает обеспечение связи на дальних станциях.
В марте итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил газете Repubblica, что заключение соглашения между Италией и компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска по использованию системы спутниковой связи Starlink приостановлено.
В апреле Крозетто заявил, что министерство обороны Италии может предоставить только технический анализ возможной сделки страны с компанией SpaceX по использованию системы спутниковой связи Starlink, этот вопрос стал слишком политизированным.
 
ЭкономикаИТАЛИЯStarlink
 
 
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