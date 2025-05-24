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Пассажиров предупредили о скачках цен на такси после локализации

Пассажиров предупредили о скачках цен на такси после локализации - 24.05.2025, ПРАЙМ

Пассажиров предупредили о скачках цен на такси после локализации

Из-за нового закона о локализации автомобилей такси цены на поездки, особенно в крупных городах до 2026 года могут временно вырасти на 20-30 процентов. Об этом... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T02:02+0300

2025-05-24T02:02+0300

2025-05-24T02:02+0300

такси

бизнес

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поездка на такси

локализация

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Из-за нового закона о локализации автомобилей такси цены на поездки, особенно в крупных городах до 2026 года могут временно вырасти на 20-30 процентов. Об этом рассказал агентству “Прайм” основатель таксопарка STAX Стас Еговцев.Причины в том, что таксопарки начнут искать автомобили, которые соответствуют требованиям локализации, а таких пока не очень много. Вырастет спрос на “разрешённые” модели, а значит, и цена на аренду; новые автомобили будут вводить в парк медленнее, чем раньше. Некоторые мелкие игроки вовсе уйдут с рынка. “Все эти факторы могут создать временный дефицит машин — особенно в часы пик и в регионах, где парк медленно обновляется. Как результат — чуть выше тарифы, немного дольше ожидание машины”, - предупреждает эксперт.Вместе с тем в 2026–2028 году рынок адаптируется, и мы получим более устойчивую, предсказуемую систему. Производители откроют новые линии по сборке автомобилей в России, китайские бренды (Haval, Chery и др.) уже активно локализуются, и этот тренд только ускорится. Вырастет количество доступных для такси машин, а цена их владения снизится.Это значит, что аренда для водителей подешевеет, конкуренция между парками усилится, а цены для пассажиров стабилизируются или даже снизятся 10-20%. Правда, учитывая инфляцию, в течение 2-3 лет сильное изменение цен потребитель не почувствует, заключил Еговцев.

https://1prime.ru/20250513/taksi-857522413.html

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такси, бизнес, цены на такси, поездка на такси, локализация