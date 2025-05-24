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Победы не будет: США и Китай открывают дорогу России

Победы не будет: США и Китай открывают дорогу России - 24.05.2025, ПРАЙМ

Победы не будет: США и Китай открывают дорогу России

Торговая война между США и Китаем, начавшаяся еще во время прошлого президентского срока Дональда Трампа, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T05:05+0300

2025-05-24T05:05+0300

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МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Торговая война между США и Китаем, начавшаяся еще во время прошлого президентского срока Дональда Трампа, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в мировой экономике. С тех пор как президент США объявил о новых пошлинах, вопросы, связанные с реальными целями и возможными последствиями этого конфликта, стали еще более актуальными. Каковы истинные намерения обеих сторон? И к чему может привести это противостояние?Трамп и его стратегияДействия Трампа в торговой войне с Китаем можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, его стиль напоминает подход нью-йоркского застройщика — показная сила, но при этом готовность к переговорам. С другой стороны, американский президент ориентировался на краткосрочные политические выгоды внутри США, пытаясь выиграть поддержку электората, особенно перед выборами. Поэтому его требования к Китаю были очень амбициозными, включая пересмотр торговых соглашений, снижение дефицита и улучшение условий для американских компаний в Китае.Однако в более широком контексте торговая война, вероятно, не была исключительно политическим ходом. Основные цели США заключаются не только в давлении на Китай ради уступок или стремлении укрепить свои позиции, но и в попытке ограничить их технологический рост. Китайская стратегия по развитию новых технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, и многое другое, создает угрозу долгосрочным интересам Америки.Еще более важная для Трампа как реформатора задача — попытаться вернуть ключевые производства обратно в США. Здесь присутствует двоякая цель. C одной стороны, обеспечение технологической безопасности (давайте не забывать, что именно Трамп ввёл против китайских технологических лидеров — таких как Huawei и ByteDance — санкции ещё в свой первый президентский срок!) С другой стороны, в этой связи новая администрация Белого дома небезосновательно рассчитывает на бум создания новых рабочих мест, приуроченных к такой производственной репатриации. В пользу этого говорит и основной месседж тарифных войн: "Переносите ваши производства на территорию США или будьте готовы платить пошлины, если вы откажетесь от этого предложения!".Именно этот важный альтернативный тезис делает текущие экономические войны непохожими на их исторические аналоги в XX и XIX веках. Тогда таким образом вопрос не стоял. Уникальные американские технологии оказались в распоряжении тех стран, куда в начале 1990-х перекочевали сборочные производства ввиду дешевого рынка труда (да, в первую очередь, речь идет о Китае, но не только) в результате легкомыслия и необоснованной самоуверенности неолибералов во главе с Клинтоном и его советниками. Поэтому, с одной стороны, в текущих торговых войнах можно понять позицию США "вы извлекаете выгоду из того, что мы вам когда-то подарили", но с другой стороны, понятна и позиция Китая: "а мы вас о том, что вы называете сейчас "технологическими подарками" вообще-то в те годы и не просили".Китай: долгосрочная подготовка и ответные мерыСо своей стороны, Китай давно подготовился к подобной конфронтации, и даже если торговая война принесет ему определенные экономические потери, стратегически Пекин уже настроен на долгосрочную борьбу. Страна также осознает, что в определенных областях должна развивать независимость от западных технологий и рынков, что делает Китай менее уязвимым к внешнему давлению.Начиная с 2010-х годов, Китай активно инвестировал в модернизацию своей экономики и промышленности, уделяя внимание созданию собственных высокотехнологичных секторов. После 2022 года, когда геополитическая ситуация стала еще более напряженной, Китай ускорил свои усилия по созданию альтернативных источников поставок, поиску новых рынков сбыта и продвижению своей валюты на международном рынке.В ответ на американские санкции Китай не только усилил внутренние реформы, но и значительно расширил свое присутствие на развивающихся рынках. Китайские компании стали успешно адаптироваться не только к уже введенным санкциям, но и были готовы к появлению новых тарифов или ограничений. Самым ярким примером стала вышеупомянутая китайская компания Huawei, которая не просто выживает в условиях американских санкций, но стремительно растет и даже отвоевывает рыночную долю у конкурентов.Отличия от прошлых торговых войнЭтот виток войны между США и Китаем отличается от предыдущих не только риторикой, но и методами ведения конфликта. В последние годы кроме тарифов и санкций борьба также включает в себя информационные методы. Кроме этого, идет ужесточение контроля за инвестициями и передачей технологий. Например, в 2023 года США полностью запретили инвестиции в технологический сектор Китая.Кроме того, масштабы конфликта значительно увеличились. Если в начале 2000-х США ограничивались вопросами торговли, то сейчас США активно атакуют китайские стратегические инициативы, такие как "Пояс и путь", и пытаются повлиять на мировое сообщество, склоняя его к санкциям против Китая.Какой возможен исход?Длительные торговые войны, как правило, не приводят к победе ни одной из сторон, а скорее создают экономические проблемы вследствие сжимающейся торговой базы. Главная причина состоит в том, что, как учит история, противоположная сторона всегда будет воспринимать повышение тарифов не как "попытку попросить обратно свое законное", а как воинственный вызов и признак дипломатического неуважения. Поэтому всегда и во все времена тарифные войны происходили по сценарию "око за око", и ничего с этим поделать нельзя!Для США это может означать потерю технологического лидерства и нестабильность на мировых рынках. Однако для Китая, несмотря на экономические трудности, это шанс ускорить развитие своих технологий и стать менее зависимым от Запада. Прогнозировать, чем это закончится, сложно, но скорее всего мы увидим продолжение эскалации с последующим переходом к более сложным и многогранным переговорам.Для России ситуация также неоднозначна. Однако с некоторой долей уверенности можно сказать, что Китай будет стремиться укреплять свои позиции на российском рынке. Но при этом Россия может использовать свою роль как "мост" между Востоком и Западом, диверсифицируя свои торговые связи и пытаясь компенсировать свои собственные убытки из-за санкций путем предоставления различных привлекательных условий приоткрытия или даже полного открытия своего потребительского рынка для конфликтующих сторон. По сути, этот тендер уже негласно объявлен!Автор - Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса брокерской компании "Прайм Брокерский Сервис" (ПБС)

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Бабошкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/07/855562968_0:129:1025:1153_100x100_80_0_0_b21bc070682c45fc27b93515a94a546e.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, huawei