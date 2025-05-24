Победы не будет: США и Китай открывают дорогу России

МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Торговая война между США и Китаем, начавшаяся еще во время прошлого президентского срока Дональда Трампа, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в мировой экономике. С тех пор как президент США объявил о новых пошлинах, вопросы, связанные с реальными целями и возможными последствиями этого конфликта, стали еще более актуальными. Каковы истинные намерения обеих сторон? И к чему может привести это противостояние?Трамп и его стратегияДействия Трампа в торговой войне с Китаем можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, его стиль напоминает подход нью-йоркского застройщика — показная сила, но при этом готовность к переговорам. С другой стороны, американский президент ориентировался на краткосрочные политические выгоды внутри США, пытаясь выиграть поддержку электората, особенно перед выборами. Поэтому его требования к Китаю были очень амбициозными, включая пересмотр торговых соглашений, снижение дефицита и улучшение условий для американских компаний в Китае.Однако в более широком контексте торговая война, вероятно, не была исключительно политическим ходом. Основные цели США заключаются не только в давлении на Китай ради уступок или стремлении укрепить свои позиции, но и в попытке ограничить их технологический рост. Китайская стратегия по развитию новых технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, и многое другое, создает угрозу долгосрочным интересам Америки.Еще более важная для Трампа как реформатора задача — попытаться вернуть ключевые производства обратно в США. Здесь присутствует двоякая цель. C одной стороны, обеспечение технологической безопасности (давайте не забывать, что именно Трамп ввёл против китайских технологических лидеров — таких как Huawei и ByteDance — санкции ещё в свой первый президентский срок!) С другой стороны, в этой связи новая администрация Белого дома небезосновательно рассчитывает на бум создания новых рабочих мест, приуроченных к такой производственной репатриации. В пользу этого говорит и основной месседж тарифных войн: "Переносите ваши производства на территорию США или будьте готовы платить пошлины, если вы откажетесь от этого предложения!".Именно этот важный альтернативный тезис делает текущие экономические войны непохожими на их исторические аналоги в XX и XIX веках. Тогда таким образом вопрос не стоял. Уникальные американские технологии оказались в распоряжении тех стран, куда в начале 1990-х перекочевали сборочные производства ввиду дешевого рынка труда (да, в первую очередь, речь идет о Китае, но не только) в результате легкомыслия и необоснованной самоуверенности неолибералов во главе с Клинтоном и его советниками. Поэтому, с одной стороны, в текущих торговых войнах можно понять позицию США "вы извлекаете выгоду из того, что мы вам когда-то подарили", но с другой стороны, понятна и позиция Китая: "а мы вас о том, что вы называете сейчас "технологическими подарками" вообще-то в те годы и не просили".Китай: долгосрочная подготовка и ответные мерыСо своей стороны, Китай давно подготовился к подобной конфронтации, и даже если торговая война принесет ему определенные экономические потери, стратегически Пекин уже настроен на долгосрочную борьбу. Страна также осознает, что в определенных областях должна развивать независимость от западных технологий и рынков, что делает Китай менее уязвимым к внешнему давлению.Начиная с 2010-х годов, Китай активно инвестировал в модернизацию своей экономики и промышленности, уделяя внимание созданию собственных высокотехнологичных секторов. После 2022 года, когда геополитическая ситуация стала еще более напряженной, Китай ускорил свои усилия по созданию альтернативных источников поставок, поиску новых рынков сбыта и продвижению своей валюты на международном рынке.В ответ на американские санкции Китай не только усилил внутренние реформы, но и значительно расширил свое присутствие на развивающихся рынках. Китайские компании стали успешно адаптироваться не только к уже введенным санкциям, но и были готовы к появлению новых тарифов или ограничений. Самым ярким примером стала вышеупомянутая китайская компания Huawei, которая не просто выживает в условиях американских санкций, но стремительно растет и даже отвоевывает рыночную долю у конкурентов.Отличия от прошлых торговых войнЭтот виток войны между США и Китаем отличается от предыдущих не только риторикой, но и методами ведения конфликта. В последние годы кроме тарифов и санкций борьба также включает в себя информационные методы. Кроме этого, идет ужесточение контроля за инвестициями и передачей технологий. Например, в 2023 года США полностью запретили инвестиции в технологический сектор Китая.Кроме того, масштабы конфликта значительно увеличились. Если в начале 2000-х США ограничивались вопросами торговли, то сейчас США активно атакуют китайские стратегические инициативы, такие как "Пояс и путь", и пытаются повлиять на мировое сообщество, склоняя его к санкциям против Китая.Какой возможен исход?Длительные торговые войны, как правило, не приводят к победе ни одной из сторон, а скорее создают экономические проблемы вследствие сжимающейся торговой базы. Главная причина состоит в том, что, как учит история, противоположная сторона всегда будет воспринимать повышение тарифов не как "попытку попросить обратно свое законное", а как воинственный вызов и признак дипломатического неуважения. Поэтому всегда и во все времена тарифные войны происходили по сценарию "око за око", и ничего с этим поделать нельзя!Для США это может означать потерю технологического лидерства и нестабильность на мировых рынках. Однако для Китая, несмотря на экономические трудности, это шанс ускорить развитие своих технологий и стать менее зависимым от Запада. Прогнозировать, чем это закончится, сложно, но скорее всего мы увидим продолжение эскалации с последующим переходом к более сложным и многогранным переговорам.Для России ситуация также неоднозначна. Однако с некоторой долей уверенности можно сказать, что Китай будет стремиться укреплять свои позиции на российском рынке. Но при этом Россия может использовать свою роль как "мост" между Востоком и Западом, диверсифицируя свои торговые связи и пытаясь компенсировать свои собственные убытки из-за санкций путем предоставления различных привлекательных условий приоткрытия или даже полного открытия своего потребительского рынка для конфликтующих сторон. По сути, этот тендер уже негласно объявлен!Автор - Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса брокерской компании "Прайм Брокерский Сервис" (ПБС)
МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Торговая война между США и Китаем, начавшаяся еще во время прошлого президентского срока Дональда Трампа, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в мировой экономике. С тех пор как президент США объявил о новых пошлинах, вопросы, связанные с реальными целями и возможными последствиями этого конфликта, стали еще более актуальными. Каковы истинные намерения обеих сторон? И к чему может привести это противостояние?
Трамп и его стратегия
Действия Трампа в торговой войне с Китаем можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, его стиль напоминает подход нью-йоркского застройщика — показная сила, но при этом готовность к переговорам. С другой стороны, американский президент ориентировался на краткосрочные политические выгоды внутри США, пытаясь выиграть поддержку электората, особенно перед выборами. Поэтому его требования к Китаю были очень амбициозными, включая пересмотр торговых соглашений, снижение дефицита и улучшение условий для американских компаний в Китае.
Новак оценил влияние торговых войн на спрос на нефть
3 мая, 15:24
Однако в более широком контексте торговая война, вероятно, не была исключительно политическим ходом. Основные цели США заключаются не только в давлении на Китай ради уступок или стремлении укрепить свои позиции, но и в попытке ограничить их технологический рост. Китайская стратегия по развитию новых технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, и многое другое, создает угрозу долгосрочным интересам Америки.
Еще более важная для Трампа как реформатора задача — попытаться вернуть ключевые производства обратно в США. Здесь присутствует двоякая цель. C одной стороны, обеспечение технологической безопасности (давайте не забывать, что именно Трамп ввёл против китайских технологических лидеров — таких как Huawei и ByteDance — санкции ещё в свой первый президентский срок!) С другой стороны, в этой связи новая администрация Белого дома небезосновательно рассчитывает на бум создания новых рабочих мест, приуроченных к такой производственной репатриации. В пользу этого говорит и основной месседж тарифных войн: "Переносите ваши производства на территорию США или будьте готовы платить пошлины, если вы откажетесь от этого предложения!".
Именно этот важный альтернативный тезис делает текущие экономические войны непохожими на их исторические аналоги в XX и XIX веках. Тогда таким образом вопрос не стоял. Уникальные американские технологии оказались в распоряжении тех стран, куда в начале 1990-х перекочевали сборочные производства ввиду дешевого рынка труда (да, в первую очередь, речь идет о Китае, но не только) в результате легкомыслия и необоснованной самоуверенности неолибералов во главе с Клинтоном и его советниками. Поэтому, с одной стороны, в текущих торговых войнах можно понять позицию США "вы извлекаете выгоду из того, что мы вам когда-то подарили", но с другой стороны, понятна и позиция Китая: "а мы вас о том, что вы называете сейчас "технологическими подарками" вообще-то в те годы и не просили".
Китай: долгосрочная подготовка и ответные меры
Со своей стороны, Китай давно подготовился к подобной конфронтации, и даже если торговая война принесет ему определенные экономические потери, стратегически Пекин уже настроен на долгосрочную борьбу. Страна также осознает, что в определенных областях должна развивать независимость от западных технологий и рынков, что делает Китай менее уязвимым к внешнему давлению.
Начиная с 2010-х годов, Китай активно инвестировал в модернизацию своей экономики и промышленности, уделяя внимание созданию собственных высокотехнологичных секторов. После 2022 года, когда геополитическая ситуация стала еще более напряженной, Китай ускорил свои усилия по созданию альтернативных источников поставок, поиску новых рынков сбыта и продвижению своей валюты на международном рынке.
В ответ на американские санкции Китай не только усилил внутренние реформы, но и значительно расширил свое присутствие на развивающихся рынках. Китайские компании стали успешно адаптироваться не только к уже введенным санкциям, но и были готовы к появлению новых тарифов или ограничений. Самым ярким примером стала вышеупомянутая китайская компания Huawei, которая не просто выживает в условиях американских санкций, но стремительно растет и даже отвоевывает рыночную долю у конкурентов.
Отличия от прошлых торговых войн
Этот виток войны между США и Китаем отличается от предыдущих не только риторикой, но и методами ведения конфликта. В последние годы кроме тарифов и санкций борьба также включает в себя информационные методы. Кроме этого, идет ужесточение контроля за инвестициями и передачей технологий. Например, в 2023 года США полностью запретили инвестиции в технологический сектор Китая.
Кроме того, масштабы конфликта значительно увеличились. Если в начале 2000-х США ограничивались вопросами торговли, то сейчас США активно атакуют китайские стратегические инициативы, такие как "Пояс и путь", и пытаются повлиять на мировое сообщество, склоняя его к санкциям против Китая.
Какой возможен исход?
Длительные торговые войны, как правило, не приводят к победе ни одной из сторон, а скорее создают экономические проблемы вследствие сжимающейся торговой базы. Главная причина состоит в том, что, как учит история, противоположная сторона всегда будет воспринимать повышение тарифов не как "попытку попросить обратно свое законное", а как воинственный вызов и признак дипломатического неуважения. Поэтому всегда и во все времена тарифные войны происходили по сценарию "око за око", и ничего с этим поделать нельзя!
Для США это может означать потерю технологического лидерства и нестабильность на мировых рынках. Однако для Китая, несмотря на экономические трудности, это шанс ускорить развитие своих технологий и стать менее зависимым от Запада. Прогнозировать, чем это закончится, сложно, но скорее всего мы увидим продолжение эскалации с последующим переходом к более сложным и многогранным переговорам.
Для России ситуация также неоднозначна. Однако с некоторой долей уверенности можно сказать, что Китай будет стремиться укреплять свои позиции на российском рынке. Но при этом Россия может использовать свою роль как "мост" между Востоком и Западом, диверсифицируя свои торговые связи и пытаясь компенсировать свои собственные убытки из-за санкций путем предоставления различных привлекательных условий приоткрытия или даже полного открытия своего потребительского рынка для конфликтующих сторон. По сути, этот тендер уже негласно объявлен!
Автор - Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса брокерской компании "Прайм Брокерский Сервис" (ПБС)
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.