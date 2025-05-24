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Трамп распорядился построить десять крупных ядерных реакторов в США - 24.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп распорядился построить десять крупных ядерных реакторов в США
Трамп распорядился построить десять крупных ядерных реакторов в США - 24.05.2025, ПРАЙМ
Трамп распорядился построить десять крупных ядерных реакторов в США
Президент США Дональд Трамп распорядился обеспечить строительство десяти новых крупных ядерных реакторов в стране к 2030 году, а также повысить мощность... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T03:05+0300
2025-05-24T03:05+0300
энергетика
экономика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился обеспечить строительство десяти новых крупных ядерных реакторов в стране к 2030 году, а также повысить мощность действующих АЭС, следует из подписанного им текста указа. "Чтобы максимизировать скорость и масштаб новых ядерных мощностей, министерство энергетики должно отдать приоритет работе с ядерной энергетической отраслью, чтобы содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт и иметь 10 новых крупных реакторов с завершенными проектами в стадии строительства к 2030 году", - говорится в документе. Отмечается, что главе минэнерго поручено обеспечить предоставление ресурсов для перезапуска закрытых атомных электростанций, увеличения выходной мощности действующих АЭС и завершения строительства новых, которые были приостановлены. В пятницу Трамп подписал серию исполнительных указов, направленных на ускоренное развитие атомной энергетики в США, включая снижение регуляторных требований ко вводу в эксплуатацию новых реакторов, упрощение "сложных процессов регулирования" и усиленное взаимодействие атомной энергетической отрасли с министерством обороны.
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сша, дональд трамп
Энергетика, Экономика, США, Дональд Трамп
03:05 24.05.2025
 
Трамп распорядился построить десять крупных ядерных реакторов в США

Трамп распорядился построить десять крупных ядерных реакторов в США к 2030 году

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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился обеспечить строительство десяти новых крупных ядерных реакторов в стране к 2030 году, а также повысить мощность действующих АЭС, следует из подписанного им текста указа.
"Чтобы максимизировать скорость и масштаб новых ядерных мощностей, министерство энергетики должно отдать приоритет работе с ядерной энергетической отраслью, чтобы содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт и иметь 10 новых крупных реакторов с завершенными проектами в стадии строительства к 2030 году", - говорится в документе.
Отмечается, что главе минэнерго поручено обеспечить предоставление ресурсов для перезапуска закрытых атомных электростанций, увеличения выходной мощности действующих АЭС и завершения строительства новых, которые были приостановлены.
В пятницу Трамп подписал серию исполнительных указов, направленных на ускоренное развитие атомной энергетики в США, включая снижение регуляторных требований ко вводу в эксплуатацию новых реакторов, упрощение "сложных процессов регулирования" и усиленное взаимодействие атомной энергетической отрасли с министерством обороны.
 
ЭнергетикаЭкономикаСШАДональд Трамп
 
 
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