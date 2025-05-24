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Эксперт: Трамп принял, что Россия продолжит переговоры по Украине - 24.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт: Трамп принял, что Россия продолжит переговоры по Украине
Эксперт: Трамп принял, что Россия продолжит переговоры по Украине - 24.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт: Трамп принял, что Россия продолжит переговоры по Украине
Президент США Дональд Трамп фактически принял, что Россия продолжит переговоры по урегулированию на Украине без прекращения боевых действий: он поддерживает... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T05:02+0300
2025-05-24T05:02+0300
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ТОКИО, 24 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп фактически принял, что Россия продолжит переговоры по урегулированию на Украине без прекращения боевых действий: он поддерживает начатый в Стамбуле диалог, а не введение санкций, заявил РИА Новости один из наиболее авторитетных специалистов по России в Японии, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру. Украина и Европа в ультимативной форме требовали от РФ согласиться на 30-дневное перемирие, уговаривая Трампа в противном случае ввести масштабные санкции. Помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил в свою очередь, что война и переговоры ведутся одновременно. "Было важно, что будет делать президент Трамп: вводить против России дополнительные санкции или, как этого хотела бы Россия, разделит вопросы нормализации отношений США и России и проблему Украины. Тогда даже если не будет соглашения по Украине, российско-американские отношения смогут и дальше двигаться в сторону нормализации. То есть, (было важно - ред.) какой из этих вариантов (будет выбран - ред.). В результате был выбран второй вариант. Россия, не прекращая боевых действий, будет вести прямой диалог на протяжении какого-то времени, итогом чего станет поиск пути к заключению мира. Фактически Трамп это принял", - сказал РИА Новости Абиру, который был собеседником президента России Владимира Путина на последнем дискуссионном клубе "Валдай". Он подчеркнул, что Трамп поддерживает продолжение диалога в Стамбуле и не будет принимать экономических санкций, как это согласовывают ЕС и Европа. Эксперт также высказал мнение, что Америка не будет полностью выходить из переговоров по урегулированию на Украине, но и настаивать на принятии сторонами своего плана тоже больше не будет. "Но она не будет полностью уходить из переговоров. Вполне возможно, что в какой-то момент, когда уже забрезжит конкретный результат (переговоров - ред.), президент Путин позовет американскую сторону, чтобы показать, что Трамп сыграл в этом свою роль. Что касается российско-американских отношений, то независимо от этого (процесса урегулирования на Украине - ред.) продолжатся переговоры для нормализации отношений США и России", - отметил Абиру. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Встреча состоялась 16 мая и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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мировая экономика, общество , украина, рф, стамбул, дональд трамп, владимир путин, владимир мединский, валдай, ес
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, РФ, Стамбул, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Мединский, Валдай, ЕС
05:02 24.05.2025
 
Эксперт: Трамп принял, что Россия продолжит переговоры по Украине

Эксперт Абиру: Трамп принял, что Россия продолжит переговоры по Украине

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ТОКИО, 24 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп фактически принял, что Россия продолжит переговоры по урегулированию на Украине без прекращения боевых действий: он поддерживает начатый в Стамбуле диалог, а не введение санкций, заявил РИА Новости один из наиболее авторитетных специалистов по России в Японии, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру.
Украина и Европа в ультимативной форме требовали от РФ согласиться на 30-дневное перемирие, уговаривая Трампа в противном случае ввести масштабные санкции. Помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил в свою очередь, что война и переговоры ведутся одновременно.
"Было важно, что будет делать президент Трамп: вводить против России дополнительные санкции или, как этого хотела бы Россия, разделит вопросы нормализации отношений США и России и проблему Украины. Тогда даже если не будет соглашения по Украине, российско-американские отношения смогут и дальше двигаться в сторону нормализации. То есть, (было важно - ред.) какой из этих вариантов (будет выбран - ред.). В результате был выбран второй вариант. Россия, не прекращая боевых действий, будет вести прямой диалог на протяжении какого-то времени, итогом чего станет поиск пути к заключению мира. Фактически Трамп это принял", - сказал РИА Новости Абиру, который был собеседником президента России Владимира Путина на последнем дискуссионном клубе "Валдай".
Он подчеркнул, что Трамп поддерживает продолжение диалога в Стамбуле и не будет принимать экономических санкций, как это согласовывают ЕС и Европа.
Эксперт также высказал мнение, что Америка не будет полностью выходить из переговоров по урегулированию на Украине, но и настаивать на принятии сторонами своего плана тоже больше не будет.
"Но она не будет полностью уходить из переговоров. Вполне возможно, что в какой-то момент, когда уже забрезжит конкретный результат (переговоров - ред.), президент Путин позовет американскую сторону, чтобы показать, что Трамп сыграл в этом свою роль. Что касается российско-американских отношений, то независимо от этого (процесса урегулирования на Украине - ред.) продолжатся переговоры для нормализации отношений США и России", - отметил Абиру.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Встреча состоялась 16 мая и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАРФСтамбулДональд ТрампВладимир ПутинВладимир МединскийВалдайЕС
 
 
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