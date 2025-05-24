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Трамп рассказал, откуда у него выводы о роли США в Победе - 24.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп рассказал, откуда у него выводы о роли США в Победе
Трамп рассказал, откуда у него выводы о роли США в Победе - 24.05.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, откуда у него выводы о роли США в Победе
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что сделал вывод о якобы наибольшем вкладе США в победу над фашизмом по итогам разговоров с лидерами других... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T22:09+0300
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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что сделал вывод о якобы наибольшем вкладе США в победу над фашизмом по итогам разговоров с лидерами других стран. Такое заявление глава Белого дома сделал на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт."В последние недели я имел честь разговаривать с лидерами многих стран. Две недели назад они говорили: "Сэр, сегодня мы празднуем победу во Второй мировой войне". Вау, это хорошо. Потом я позвонил другому по другому поводу, он сказал: "Мы празднуем победу во Второй мировой". Позвонил президенту Франции, тоже по другому поводу. Он сказал, что они празднуют их победу во Второй мировой. Мы помогли им много", - заявил президент.Он добавил, что победу над фашизмом обсуждал и с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, хотя Красная армия потеряла несколько миллионов человек, "51 миллион", как он заявил, но США - "те, кто победил". "Мы помогли некоторым нациям. Парочке сильно помогли", - подчеркнул глава Белого дома. Трамп пояснил, что в Европе и по всему миру празднуют День Победы, но не в Соединенных Штатах, поэтому он установил 8 мая памятную дату в честь этого события.
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сша, дональд трамп, владимир путин, франция, европа
США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА
22:09 24.05.2025
 
Трамп рассказал, откуда у него выводы о роли США в Победе

Трамп заявил, что к выводам о роли США в Победе пришел из-за контактов с другими лидерами

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что сделал вывод о якобы наибольшем вкладе США в победу над фашизмом по итогам разговоров с лидерами других стран.
Такое заявление глава Белого дома сделал на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт.
"В последние недели я имел честь разговаривать с лидерами многих стран. Две недели назад они говорили: "Сэр, сегодня мы празднуем победу во Второй мировой войне". Вау, это хорошо. Потом я позвонил другому по другому поводу, он сказал: "Мы празднуем победу во Второй мировой". Позвонил президенту Франции, тоже по другому поводу. Он сказал, что они празднуют их победу во Второй мировой. Мы помогли им много", - заявил президент.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы
9 мая, 15:27
Он добавил, что победу над фашизмом обсуждал и с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, хотя Красная армия потеряла несколько миллионов человек, "51 миллион", как он заявил, но США - "те, кто победил".
"Мы помогли некоторым нациям. Парочке сильно помогли", - подчеркнул глава Белого дома.
Трамп пояснил, что в Европе и по всему миру празднуют День Победы, но не в Соединенных Штатах, поэтому он установил 8 мая памятную дату в честь этого события.
 
СШАДональд ТрампВладимир ПутинФРАНЦИЯЕВРОПА
 
 
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