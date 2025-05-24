https://1prime.ru/20250524/tramp-857891399.html

Трамп рассказал, откуда у него выводы о роли США в Победе

Трамп рассказал, откуда у него выводы о роли США в Победе - 24.05.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал, откуда у него выводы о роли США в Победе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что сделал вывод о якобы наибольшем вкладе США в победу над фашизмом по итогам разговоров с лидерами других... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T22:09+0300

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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что сделал вывод о якобы наибольшем вкладе США в победу над фашизмом по итогам разговоров с лидерами других стран. Такое заявление глава Белого дома сделал на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт."В последние недели я имел честь разговаривать с лидерами многих стран. Две недели назад они говорили: "Сэр, сегодня мы празднуем победу во Второй мировой войне". Вау, это хорошо. Потом я позвонил другому по другому поводу, он сказал: "Мы празднуем победу во Второй мировой". Позвонил президенту Франции, тоже по другому поводу. Он сказал, что они празднуют их победу во Второй мировой. Мы помогли им много", - заявил президент.Он добавил, что победу над фашизмом обсуждал и с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, хотя Красная армия потеряла несколько миллионов человек, "51 миллион", как он заявил, но США - "те, кто победил". "Мы помогли некоторым нациям. Парочке сильно помогли", - подчеркнул глава Белого дома. Трамп пояснил, что в Европе и по всему миру празднуют День Победы, но не в Соединенных Штатах, поэтому он установил 8 мая памятную дату в честь этого события.

https://1prime.ru/20250509/ushakov-857425665.html

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сша, дональд трамп, владимир путин, франция, европа