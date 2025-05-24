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"Стать попрошайкой". В Киеве пришли в ярость от одного решения ЕС
"Стать попрошайкой". В Киеве пришли в ярость от одного решения ЕС - 24.05.2025, ПРАЙМ
"Стать попрошайкой". В Киеве пришли в ярость от одного решения ЕС
Решение Европейского Союза отменить беспошлинный ввоз товаров с Украины подрывает возможности Киева в ведении войны. Об этом заявил в беседе с порталом Euractiv | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T08:53+0300
2025-05-24T08:53+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Решение Европейского Союза отменить беспошлинный ввоз товаров с Украины подрывает возможности Киева в ведении войны. Об этом заявил в беседе с порталом Euractiv глава комитета Верховной рады Украины по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха.По его словам, возврат к довоенным таможенным пошлинам может привести к сокращению объема поставок продукции на 70% в текущем году, что, в свою очередь, поставит Украину на грань рецессии.Как уточняет автор публикации, изменение политики ЕС в отношении Украины связано с растущими внутренними экономическими и политическими проблемами, которые до сих пор не нашли решения. Несмотря на ранее данные обещания о поддержке, европейские государства все чаще избегают принятия окончательных решений."Это может создать идиотскую ситуацию, когда мы будем вынуждены прийти и просить у вас (Стран ЕС. — Прим. ред.) денег, вместо того чтобы просто зарабатывать деньги за счет торговли, что, по моему мнению, является очень порочной и извращенной ситуацией, потому что вместо того, чтобы торговать и получать прибыль от торговли обычным образом, Украину заставляют стать попрошайкой", - поясняет Неталуха.Кроме того, парламентарий указал на то, что подобные меры со стороны европейских партнеров негативно скажутся не только на экономике Украины, но и на её способности финансировать военные действия. Он отметил, что политика внутри ЕС подрывает экономические возможности Украины для продолжения конфликта.Срок действия права на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции с Украины в ЕС истекает 5 июня. Отмена льготных условий станет значительным ударом для украинской экономики.В четверг представитель Еврокомиссии Балаш Увари сообщил о решении не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня.
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Экономика, УКРАИНА, Мировая экономика, Киев, ЕС
"Стать попрошайкой". В Киеве пришли в ярость от одного решения ЕС
Euractiv: решение ЕС отменить беспошлинную торговлю ударит по экономике и обороне Украины
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ.
Решение Европейского Союза отменить беспошлинный ввоз товаров с Украины подрывает возможности Киева в ведении войны. Об этом заявил в беседе с порталом Euractiv
глава комитета Верховной рады Украины по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха.
По его словам, возврат к довоенным таможенным пошлинам может привести к сокращению объема поставок продукции на 70% в текущем году, что, в свою очередь, поставит Украину на грань рецессии.
Как уточняет автор публикации, изменение политики ЕС в отношении Украины связано с растущими внутренними экономическими и политическими проблемами, которые до сих пор не нашли решения. Несмотря на ранее данные обещания о поддержке, европейские государства все чаще избегают принятия окончательных решений.
"Это может создать идиотскую ситуацию, когда мы будем вынуждены прийти и просить у вас (Стран ЕС. — Прим. ред.) денег, вместо того чтобы просто зарабатывать деньги за счет торговли, что, по моему мнению, является очень порочной и извращенной ситуацией, потому что вместо того, чтобы торговать и получать прибыль от торговли обычным образом, Украину заставляют стать попрошайкой", - поясняет Неталуха.
Кроме того, парламентарий указал на то, что подобные меры со стороны европейских партнеров негативно скажутся не только на экономике Украины, но и на её способности финансировать военные действия. Он отметил, что политика внутри ЕС подрывает экономические возможности Украины для продолжения конфликта.
Срок действия права на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции с Украины в ЕС истекает 5 июня. Отмена льготных условий станет значительным ударом для украинской экономики.
В четверг представитель Еврокомиссии Балаш Увари сообщил о решении не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с 6 июня.
ЕС с июня восстановит таможенные пошлины для товаров с Украины