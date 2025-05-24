https://1prime.ru/20250524/ukraina-857884530.html
В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев
В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев - 24.05.2025, ПРАЙМ
В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев
Более 5 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, большинство приехало с частным визитом, лишь 21 человек указал целью визита - туризм,... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T09:24+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Более 5 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, большинство приехало с частным визитом, лишь 21 человек указал целью визита - туризм, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, за первый квартал 2025 года на территорию России всего въехали 5427 граждан Украины, из них 5129 совершали частные визиты. Кроме того, у 186 украинцев был деловой визит в Россию, 55 - приезжали по работе, 27 - по учебе, 21 гражданин посетил РФ в качестве туриста, девять - были транзитом. За указанный период почти 5 тысяч прибывших украинцев воспользовались воздушным транспортом, 405 человек въехали в Россию на автомобиле, 26 - в пешем порядке.
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В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев
Более пяти тысяч украинцев пересекли российскую границу в 2025 году
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Более 5 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, большинство приехало с частным визитом, лишь 21 человек указал целью визита - туризм, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, за первый квартал 2025 года на территорию России всего въехали 5427 граждан Украины, из них 5129 совершали частные визиты. Кроме того, у 186 украинцев был деловой визит в Россию, 55 - приезжали по работе, 27 - по учебе, 21 гражданин посетил РФ в качестве туриста, девять - были транзитом.
За указанный период почти 5 тысяч прибывших украинцев воспользовались воздушным транспортом, 405 человек въехали в Россию на автомобиле, 26 - в пешем порядке.
МИД: Россия продолжит готовить документы по урегулированию на Украине