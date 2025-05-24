https://1prime.ru/20250524/ukraina-857884530.html

В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев

В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев - 24.05.2025, ПРАЙМ

В Россию в 2025 году въехали более пяти тысяч украинцев

Более 5 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, большинство приехало с частным визитом, лишь 21 человек указал целью визита - туризм,... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T09:24+0300

2025-05-24T09:24+0300

2025-05-24T09:24+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Более 5 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, большинство приехало с частным визитом, лишь 21 человек указал целью визита - туризм, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, за первый квартал 2025 года на территорию России всего въехали 5427 граждан Украины, из них 5129 совершали частные визиты. Кроме того, у 186 украинцев был деловой визит в Россию, 55 - приезжали по работе, 27 - по учебе, 21 гражданин посетил РФ в качестве туриста, девять - были транзитом. За указанный период почти 5 тысяч прибывших украинцев воспользовались воздушным транспортом, 405 человек въехали в Россию на автомобиле, 26 - в пешем порядке.

https://1prime.ru/20250523/mid-857877089.html

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