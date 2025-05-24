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Названы вакансии для украинцев в Европе - 24.05.2025, ПРАЙМ
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Названы вакансии для украинцев в Европе
Названы вакансии для украинцев в Европе - 24.05.2025, ПРАЙМ
Названы вакансии для украинцев в Европе
Украинцы интересны европейским компаниям как чернорабочие, готовые стать уборщиками, сотрудниками склада или теплицы ради получения визы в Европу, выяснило РИА... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T05:45+0300
2025-05-24T05:45+0300
экономика
мировая экономика
чехия
польша
европа
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Украинцы интересны европейским компаниям как чернорабочие, готовые стать уборщиками, сотрудниками склада или теплицы ради получения визы в Европу, выяснило РИА Новости. На основе открытых данных в социальных сетях корреспондент РИА Новости выяснил, что агентства, занимающиеся наймом украинцев на работу в Европу, предлагают в основном вакансии, не требующие квалификации, образования и знания языка. Например, мигрант из Украины может клеить акцизные марки в Латвии, сортировать товар на складе в Чехии, стать упаковщиком киндер-сюрпризов или кассиром в Польше, уборщиком отелей или кемпингов в Голландии. Отдельно существуют аккаунты по набору сотрудников для сельскохозяйственной отрасли, многие сразу указывают, что это работа именно для украинцев. Предлагают сбор и сортировку овощей во Франции, Финляндии и Бельгии, а также различные виды ручного труда на полях и в теплицах Европы. Иногда появляются вакансии, требующие чуть большей квалификации. Например, в Польше приглашают украинцев на работу швеёй на производстве обуви и парашютов или помощником столяра, в Чехии - водителем техники на складе или сварщиком, в Нидерландах - маляром. Ищут также рабочих на заводы по производству поддонов, автомобилей и комплектующих, сыров и йогуртов. Для такого трудоустройства понадобятся опыт работы, права или профильное образование. В большинстве случаев оплата почасовая. Из неё вычитается комиссия агентства, иногда расходы на проживание и проезд, если их помогает организовать работодатель. На период работы предоставляется виза, что указывается как главное достоинство таких "вахт". В Чехии за час такой работы можно заработать от 120 крон (441,6 руб) в час, в Польше - от 15 злотых (321,45 руб) в час, в Нидерландах - от 6 евро (551,52 руб) в час, в Бельгии и Германии - от 8 евро (735,36 руб) в час, во Франции - от 9,52 евро (875,08 руб) в час.
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мировая экономика, чехия, польша, европа
Экономика, Мировая экономика, ЧЕХИЯ, ПОЛЬША, ЕВРОПА
05:45 24.05.2025
 
Названы вакансии для украинцев в Европе

РИА Новости: мигранты из Украины могут стать уборщиками и сотрудниками склада

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Украинцы интересны европейским компаниям как чернорабочие, готовые стать уборщиками, сотрудниками склада или теплицы ради получения визы в Европу, выяснило РИА Новости.
На основе открытых данных в социальных сетях корреспондент РИА Новости выяснил, что агентства, занимающиеся наймом украинцев на работу в Европу, предлагают в основном вакансии, не требующие квалификации, образования и знания языка.
Например, мигрант из Украины может клеить акцизные марки в Латвии, сортировать товар на складе в Чехии, стать упаковщиком киндер-сюрпризов или кассиром в Польше, уборщиком отелей или кемпингов в Голландии.
Отдельно существуют аккаунты по набору сотрудников для сельскохозяйственной отрасли, многие сразу указывают, что это работа именно для украинцев. Предлагают сбор и сортировку овощей во Франции, Финляндии и Бельгии, а также различные виды ручного труда на полях и в теплицах Европы.
Иногда появляются вакансии, требующие чуть большей квалификации. Например, в Польше приглашают украинцев на работу швеёй на производстве обуви и парашютов или помощником столяра, в Чехии - водителем техники на складе или сварщиком, в Нидерландах - маляром. Ищут также рабочих на заводы по производству поддонов, автомобилей и комплектующих, сыров и йогуртов. Для такого трудоустройства понадобятся опыт работы, права или профильное образование.
В большинстве случаев оплата почасовая. Из неё вычитается комиссия агентства, иногда расходы на проживание и проезд, если их помогает организовать работодатель. На период работы предоставляется виза, что указывается как главное достоинство таких "вахт".
В Чехии за час такой работы можно заработать от 120 крон (441,6 руб) в час, в Польше - от 15 злотых (321,45 руб) в час, в Нидерландах - от 6 евро (551,52 руб) в час, в Бельгии и Германии - от 8 евро (735,36 руб) в час, во Франции - от 9,52 евро (875,08 руб) в час.
 
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