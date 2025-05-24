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Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина и Лукашенко

Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина и Лукашенко - 24.05.2025, ПРАЙМ

Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина и Лукашенко

Вернувшиеся в Россию из украинского плена военные поблагодарили президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко и своих родных,... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T01:49+0300

2025-05-24T01:49+0300

2025-05-24T01:49+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Вернувшиеся в Россию из украинского плена военные поблагодарили президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко и своих родных, кадры с военными опубликовали "Вести". "Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание", - сказал освободившийся из плена военный. Другой военнопленный рассказал, что рад вернуться домой после преодоленных трудностей. "Немало было пройдено, было очень тяжело, но мы преодолели все трудности - и теперь мы дома. Очень, очень желаем увидеть родных и близких. Рады, что вы нас ждали. Рады, что наша страна нас не забыла и вернула домой целых, здоровых", - поделился он. В пятницу Минобороны России показало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате обмена. На обнародованных военным ведомством кадрах - военнослужащие, вернувшиеся на родину, они позируют на фоне российского флага и флага СССР, радостно выкрикивают "Ура!", аплодируют. Россия, как сообщало МО РФ, вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица сейчас находятся в Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, отмечало МО РФ. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.

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общество , россия, белоруссия, рф, москва, владимир путин, александр лукашенко, всу, "веди", минобороны рф