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Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен - 24.05.2025, ПРАЙМ
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Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен
Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен - 24.05.2025, ПРАЙМ
Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен
Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как украинские военные массово сдавались при взятии металлургического комбината имени... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T05:39+0300
2025-05-24T05:39+0300
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владимир путин
мвд
всу
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МАРИУПОЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как украинские военные массово сдавались при взятии металлургического комбината имени Ильича. "Добрый" сейчас служит в первом специальном полке МВД по Донецкой Народной Республике, в марте 2022 года был одним из тех, кто участвовал в боях за Мариуполь, за что имеет боевые награды. По его словам, при штурме металлургического комбината имени Ильича у его группы была боевая задача - выявить огневые точки, чтобы подавить их артиллерией или огнем тяжелой техники, а затем "втянуться" в здание, занять оборону и развить наступление. "ВСУ, да, были на заводе (имени Ильича - ред.), они оказывали сопротивление. И если на пути идет сопротивление, мы наводили туда "арту" (артиллерию - ред.), она отрабатывала, мы "затягивались" дальше. Были серьезные опорные пункты, без поддержки российской военно-воздушной силы завод вообще нереально было взять. Они отрабатывали точно, ВСУшники стали массово сдаваться в плен, выходить оттуда. Поняли, что сопротивление бесполезно", - вспоминает "Добрый". По его словам, затем его группа участвовала в штурме завода "Азовсталь". Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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общество , россия, рф, мариуполь, лнр, владимир путин, мвд, всу, азовсталь
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Мариуполь, ЛНР, Владимир Путин, МВД, ВСУ, Азовсталь
05:39 24.05.2025
 
Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен

Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались при взятии комбината

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МАРИУПОЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как украинские военные массово сдавались при взятии металлургического комбината имени Ильича.
"Добрый" сейчас служит в первом специальном полке МВД по Донецкой Народной Республике, в марте 2022 года был одним из тех, кто участвовал в боях за Мариуполь, за что имеет боевые награды.
По его словам, при штурме металлургического комбината имени Ильича у его группы была боевая задача - выявить огневые точки, чтобы подавить их артиллерией или огнем тяжелой техники, а затем "втянуться" в здание, занять оборону и развить наступление.
"ВСУ, да, были на заводе (имени Ильича - ред.), они оказывали сопротивление. И если на пути идет сопротивление, мы наводили туда "арту" (артиллерию - ред.), она отрабатывала, мы "затягивались" дальше. Были серьезные опорные пункты, без поддержки российской военно-воздушной силы завод вообще нереально было взять. Они отрабатывали точно, ВСУшники стали массово сдаваться в плен, выходить оттуда. Поняли, что сопротивление бесполезно", - вспоминает "Добрый".
По его словам, затем его группа участвовала в штурме завода "Азовсталь".
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФМариупольЛНРВладимир ПутинМВДВСУАзовсталь
 
 
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