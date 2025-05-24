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В Курской области при нападении ВСУ эвакуировали старинные иконы - 24.05.2025, ПРАЙМ
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В Курской области при нападении ВСУ эвакуировали старинные иконы
В Курской области при нападении ВСУ эвакуировали старинные иконы - 24.05.2025, ПРАЙМ
В Курской области при нападении ВСУ эвакуировали старинные иконы
Священники при нападении ВСУ эвакуировали из храма Рождества Христова в селе Уланок Курской области старинные иконы, которые уже приходилось спасать во время... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T07:33+0300
2025-05-24T07:33+0300
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МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Священники при нападении ВСУ эвакуировали из храма Рождества Христова в селе Уланок Курской области старинные иконы, которые уже приходилось спасать во время гражданской и Великой Отечественной войн, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко. "В Уланке мы вывезли старинные иконы, которые мы уже третий раз поставили: в первый раз в гражданскую войну спасали, второй раз в Великую Отечественную, и в третий раз уже мы вот сейчас спасли эти иконы. Там даже ещё на церковнославянском языке было написано о первых двух событиях", – рассказал протоиерей. Он отметил, что обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ подверглись практически все храмы Суджанского церковного округа, в частности, в Борках, Черкасском Поречном, Казачьей Локне, Малой Локне, Погребках, Уланке, Заолешенке и других. По его сведениям, в Малой Локне разрушены храмы в селе и в женской колонии, храм в Погребках поврежден до необходимости сноса, в храме в Уланке повреждены купола/ По информации на сайте министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, объектами культурного наследия, подвергшимся обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ, признаны храмы Рождества Христова в Уланке, Знаменский храм в Борках, Ильинский храм в Заолешенке, Крестовоздвиженский храм в Черкасском Поречном, Дмитриевская церковь в Казачьей Локне, а также ряд других храмов округа, поврежденных во время боевых действий. Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
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общество , здоровье, москва, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, фсин, вс рф
Общество , Здоровье, МОСКВА, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ФСИН, ВС РФ
07:33 24.05.2025
 
В Курской области при нападении ВСУ эвакуировали старинные иконы

Священник Зинченко: в Курской области при нападении ВСУ эвакуировали старинные иконы

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МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Священники при нападении ВСУ эвакуировали из храма Рождества Христова в селе Уланок Курской области старинные иконы, которые уже приходилось спасать во время гражданской и Великой Отечественной войн, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.
"В Уланке мы вывезли старинные иконы, которые мы уже третий раз поставили: в первый раз в гражданскую войну спасали, второй раз в Великую Отечественную, и в третий раз уже мы вот сейчас спасли эти иконы. Там даже ещё на церковнославянском языке было написано о первых двух событиях", – рассказал протоиерей.
Он отметил, что обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ подверглись практически все храмы Суджанского церковного округа, в частности, в Борках, Черкасском Поречном, Казачьей Локне, Малой Локне, Погребках, Уланке, Заолешенке и других. По его сведениям, в Малой Локне разрушены храмы в селе и в женской колонии, храм в Погребках поврежден до необходимости сноса, в храме в Уланке повреждены купола/
По информации на сайте министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, объектами культурного наследия, подвергшимся обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ, признаны храмы Рождества Христова в Уланке, Знаменский храм в Борках, Ильинский храм в Заолешенке, Крестовоздвиженский храм в Черкасском Поречном, Дмитриевская церковь в Казачьей Локне, а также ряд других храмов округа, поврежденных во время боевых действий.
Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
 
ОбществоЗдоровьеМОСКВАРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУФСИНВС РФ
 
 
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