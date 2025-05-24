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Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах - 24.05.2025, ПРАЙМ
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Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах
Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах - 24.05.2025, ПРАЙМ
Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом подходе распределения бюджетных мест в вузах страны: часть из них будут выделять по конкурсу, другую - по | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T16:57+0300
2025-05-24T16:57+0300
общество
финансы
рф
минобрнауки
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом подходе распределения бюджетных мест в вузах страны: часть из них будут выделять по конкурсу, другую - по госзаданию, исходя из кадровой потребности в стране. Министр принял участие в пленарном заседании X Всероссийского форума молодых ученых и предпринимателей U-NOVUS в Томске. "Иной подход к распределению бюджетных мест. Предполагается, что часть бюджетных мест можно будет продолжать распределять между вузами по конкурсу (что позволит сохранить конкурентоспособность университетов), а другую часть – по госзаданию (исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране)", - сказал министр, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ. Фальков также напомнил о выделении единого ядра в образовательных программах соответствующих областей. Оно позволит обеспечить общее образовательное пространство внутри страны, а также создаст новые возможности для студенческой мобильности и снизит "бумажную" нагрузку на преподавателей.
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общество , финансы, рф, минобрнауки
Общество , Финансы, РФ, Минобрнауки
16:57 24.05.2025
 
Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах

Фальков рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк% Валерий Фальков
% Валерий Фальков - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о новом подходе распределения бюджетных мест в вузах страны: часть из них будут выделять по конкурсу, другую - по госзаданию, исходя из кадровой потребности в стране.
Министр принял участие в пленарном заседании X Всероссийского форума молодых ученых и предпринимателей U-NOVUS в Томске.
"Иной подход к распределению бюджетных мест. Предполагается, что часть бюджетных мест можно будет продолжать распределять между вузами по конкурсу (что позволит сохранить конкурентоспособность университетов), а другую часть – по госзаданию (исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране)", - сказал министр, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.
Фальков также напомнил о выделении единого ядра в образовательных программах соответствующих областей. Оно позволит обеспечить общее образовательное пространство внутри страны, а также создаст новые возможности для студенческой мобильности и снизит "бумажную" нагрузку на преподавателей.
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