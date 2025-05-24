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СМИ: США пытаются добиться от ЕС введения пошлин на товары из Китая

СМИ: США пытаются добиться от ЕС введения пошлин на товары из Китая - 24.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: США пытаются добиться от ЕС введения пошлин на товары из Китая

Администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться от ЕС введения мер против КНР, однако на данном этапе ей это не удается, сообщает газета Wall... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T08:14+0300

2025-05-24T08:14+0300

2025-05-24T08:14+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться от ЕС введения мер против КНР, однако на данном этапе ей это не удается, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, знакомые с информацией. Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. Как рассказали газете источники, знакомые с переговорами США и ЕС, советники Трампа выражали европейским чиновникам в частном порядке недовольство тем, что переговоры замедлились из-за разных торговых приоритетов членов блока. Издание добавляет со ссылкой на источники, что процесс коммуникации между членами ЕС, который часто проходит медленно, является основным источником раздражения для администрации Трампа. ЕС также в основном оставался на своих позициях в отношении требований Трампа. Неназванные чиновники добавили, что блок не собирается изменять налог на добавленную стоимость и законы сферы здравоохранения и цифровых технологий. "США пока не получили подтверждение намерения лидеров ЕС ввести новые пошлины на китайские промышленные товары, что является приоритетом для чиновников администрации Трампа, которые стремятся усилить торговое давление на Пекин", - заявили изданию источники. Wall Street Journal отмечает со ссылкой на источник, что недавно ЕС и США обменялись документами, в которых описывались возможные темы для обсуждения на торговых переговорах. "Блок в частном порядке дал понять, что готов сотрудничать с США в решении вопроса государственных субсидий Китая ключевым отраслям промышленности", - сообщил изданию источник, осведомленный о ходе переговоров. Как отметили Wall Street Journal источники, в рамках отдельных переговоров с США Великобритания согласилась "продвигаться в направлении" введения пошлин на сталь из Китая. Осведомленные источники также уточнили, что США обращались с аналогичными запросами об "экономической безопасности", связанными с Китаем, к другим ключевым торговым партнерам, таким как Япония и Южная Корея, хотя никаких обязательств "пока не было обнародовано". Глава минфина США Скотт Бессент в пятницу на фоне безрезультатных переговоров с ЕС об урегулировании пошлин заявил, что у Брюсселя есть проблема коллективных действий, когда многие страны-участницы союза даже не знают, о чем договариваются от их лица. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении между США и Великобританией. Британское правительство заявило, что в рамках сделки США снизят пошлины на британские автомобили и снимут пошлины на импорт стали, а Британия снимет пошлины на ввоз этанола из Штатов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай, великобритания, дональд трамп, скотт бессент, ес