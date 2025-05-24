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Юань в последнюю неделю весны может пойти в направлении 11,5 рубля

Юань в последнюю неделю весны может пойти в направлении 11,5 рубля - 24.05.2025, ПРАЙМ

Юань в последнюю неделю весны может пойти в направлении 11,5 рубля

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленное движение с тенденцией к повышению. При... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T00:02+0300

2025-05-24T00:02+0300

2025-05-24T00:02+0300

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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленное движение с тенденцией к повышению. При этом волатильность возросла: курсовой недельный диапазон составил 10,95-11,24 рубля за юань. То есть юань обновил минимум с июня прошлого года. При этом после стабилизации в начале недели, во второй ее половине преобладало снижение юаня, и на четыре дня снижения юаня пришелся один день его роста.Рубль консолидировался после бурных геополитических новостей прошлой недели, переваривая их. Однако затем российская валюта пошла вверх против юаня, поскольку предложение валюты на бирже по-прежнему превышает спрос на нее в условиях роста доли рубля в расчетах за импорт и высоких рублевых ставок.При этом юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи продолжили оставаться на неделе в слабоположительной зоне по индикатору RUSFARCNY, который прибавил за неделю от 0,14% годовых до 0,17% и показал в течение нее максимум в 0,18%.В целом, курс юаня на Мосбирже за короткую рабочую неделю снизился на 16 копеек до 11,02 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 1,18 рубля до 79,71 рубля, а евро – вырос на 41 копейку, до 90,52 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,210 юаня до 7,181 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,233 юаня, что на 0,7% выше курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели опустилась до 5,2 тысячи против 5,3 тысяч неделей ранее.РУБЛЬ ИСКАЛ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯРубль начал рабочую неделю стабилизацией против юаня на Мосбирже. Снижение накала геополитического фона переключило внимание игроков рынка на внутренние новости и вербальные интервенции. Так, ЦБ РФ зафиксировал падение профицита текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле до 21,1 миллиарда долларов с 30,9 миллиарда за аналогичный период прошлого года (-31,7%).Профицит внешней торговли России товарами в январе-апреле упал на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 39,2 миллиарда долларов. Таким образом, видимо, начала сказываться активно дешевевшая в апреле нефть, что негативно для рубля.Кроме того, явно намекая на жесткость денежно-кредитной политики (ДКП), глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Банк России имеет большое поле возможностей для принятия решений по ДКП. Он отметил, что темпы кредитования, особенно корпоративного, снижаются, потребительское кредитование тоже снижается, а динамика экономического роста охлаждается.Впрочем, как бы оппонируя ему, директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что ЦБ РФ планирует добиться цели по инфляции в 4% без кредитного сжатия и неблагоприятных последствий для экономики.ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком падения курса юаня против рубля, который даже обновил почти годовой минимум на Мосбирже ниже ключевой отметки 11 рублей. Однако на момент закрытия недели он вернулся выше нее.Пик майского налогового периода, приходящийся на первую половину следующей недели, продолжит оказывать поддержку рублю, и курс может опять протестировать уровень поддержки в 11 рублей за юань на Мосбирже.Однако приближение лета с традиционным ростом потребительского спроса, ожидание смягчения ДКП Центробанком РФ и сокращенный (из-за упавших весной котировок нефти) приток валюты, могут вместе все же надавить на рубль, и курс китайской валюты на Мосбирже может пойти к верхней границе устоявшегося в последние недели диапазона 11-11,5 рубля.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, юань, рубль, рынок, мосбиржа