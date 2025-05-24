https://1prime.ru/20250524/zajmy-857882257.html

Досрочно погашенные среднесрочные займы достигли максимума за восемь лет

Досрочно погашенные среднесрочные займы достигли максимума за восемь лет - 24.05.2025, ПРАЙМ

Досрочно погашенные среднесрочные займы достигли максимума за восемь лет

Досрочно погашенные среднесрочные займы достигли максимума за восемь лет, с начала года эта доля достигла 41,6%, говорится в исследовании онлайн-сервиса... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T04:53+0300

2025-05-24T04:53+0300

2025-05-24T04:53+0300

финансы

moneyman

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Досрочно погашенные среднесрочные займы достигли максимума за восемь лет, с начала года эта доля достигла 41,6%, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. Исследование включает в себя отчетные периоды за январь-апрель с 2018 по 2025 годы, в рамках него были проанализированы свыше 300 тысяч займов каждого отчетного периода, выданных по всей России. Оно учитывает займы, по которым зафиксировано полное или частичное досрочное погашение. "В январе-апреле 2025 года доля досрочно погашаемых займов в данном сегменте достигла 41,6%, в аналогичном периоде 2024 года — 38,4%... Минимальное значение в рамках исследуемых периодов зафиксировано в январе-апреле 2020 года - 19,2%. В аналогичных периодах 2019 и 2018 годов — 20,3% и 20,5% соответственно", - сообщается в исследовании. По данным аналитиков, устойчивый рост досрочных погашений связан с введением в начале 2023 года и последовательно усиливавшимся в дальнейшем макропруденциальным регулированием. Оно предполагает количественные ограничения на выдачу займов гражданам с высокой долговой нагрузкой, что привело увеличению в портфелях кредиторов количества платежеспособных заемщиков банковского качества с более низким относительно классических пользователей микрофинансовых организаций (МФО) уровнем закредитованности. Также аналитики отмечают, что сказалось и общее положительное изменение в финансовом поведении граждан. "После крупных экономических шоков люди в целом начинают уделять больше внимания рациональному использованию средств, включая заемные. Многие используют подход, при котором заемные средства намеренно берутся на максимальный срок и затем при возможности выплачиваются с опережением графика", - говорится в исследовании. Такая стратегия, по мнению аналитиков, позволяет подстраховаться на случай форс-мажора за счет уменьшения платежей по займу и снижения кредитной нагрузки. "Также среди клиентов МФО стало больше граждан в статусах самозанятых и ИП, которым нужны "короткие" деньги для сиюминутных потребностей бизнеса, пополнения оборотного капитала и прочее. Заемщики данного сегмента изначально ориентированы на то, чтобы погашать займы раньше срока", - пояснил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, moneyman