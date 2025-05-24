Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Досрочно погашенные среднесрочные займы достигли максимума за восемь лет - 24.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250524/zajmy-857882257.html
Досрочно погашенные среднесрочные займы достигли максимума за восемь лет
Досрочно погашенные среднесрочные займы достигли максимума за восемь лет - 24.05.2025, ПРАЙМ
Досрочно погашенные среднесрочные займы достигли максимума за восемь лет
Досрочно погашенные среднесрочные займы достигли максимума за восемь лет, с начала года эта доля достигла 41,6%, говорится в исследовании онлайн-сервиса... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T04:53+0300
2025-05-24T04:53+0300
финансы
moneyman
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857882257.jpg?1748051625
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Досрочно погашенные среднесрочные займы достигли максимума за восемь лет, с начала года эта доля достигла 41,6%, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. Исследование включает в себя отчетные периоды за январь-апрель с 2018 по 2025 годы, в рамках него были проанализированы свыше 300 тысяч займов каждого отчетного периода, выданных по всей России. Оно учитывает займы, по которым зафиксировано полное или частичное досрочное погашение. "В январе-апреле 2025 года доля досрочно погашаемых займов в данном сегменте достигла 41,6%, в аналогичном периоде 2024 года — 38,4%... Минимальное значение в рамках исследуемых периодов зафиксировано в январе-апреле 2020 года - 19,2%. В аналогичных периодах 2019 и 2018 годов — 20,3% и 20,5% соответственно", - сообщается в исследовании. По данным аналитиков, устойчивый рост досрочных погашений связан с введением в начале 2023 года и последовательно усиливавшимся в дальнейшем макропруденциальным регулированием. Оно предполагает количественные ограничения на выдачу займов гражданам с высокой долговой нагрузкой, что привело увеличению в портфелях кредиторов количества платежеспособных заемщиков банковского качества с более низким относительно классических пользователей микрофинансовых организаций (МФО) уровнем закредитованности. Также аналитики отмечают, что сказалось и общее положительное изменение в финансовом поведении граждан. "После крупных экономических шоков люди в целом начинают уделять больше внимания рациональному использованию средств, включая заемные. Многие используют подход, при котором заемные средства намеренно берутся на максимальный срок и затем при возможности выплачиваются с опережением графика", - говорится в исследовании. Такая стратегия, по мнению аналитиков, позволяет подстраховаться на случай форс-мажора за счет уменьшения платежей по займу и снижения кредитной нагрузки. "Также среди клиентов МФО стало больше граждан в статусах самозанятых и ИП, которым нужны "короткие" деньги для сиюминутных потребностей бизнеса, пополнения оборотного капитала и прочее. Заемщики данного сегмента изначально ориентированы на то, чтобы погашать займы раньше срока", - пояснил генеральный директор Moneyman Артем Быков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, moneyman
Финансы, Moneyman
04:53 24.05.2025
 
Досрочно погашенные среднесрочные займы достигли максимума за восемь лет

Moneyman: досрочно погашенные среднесрочные займы достигли максимума за восемь лет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Досрочно погашенные среднесрочные займы достигли максимума за восемь лет, с начала года эта доля достигла 41,6%, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.
Исследование включает в себя отчетные периоды за январь-апрель с 2018 по 2025 годы, в рамках него были проанализированы свыше 300 тысяч займов каждого отчетного периода, выданных по всей России. Оно учитывает займы, по которым зафиксировано полное или частичное досрочное погашение.
"В январе-апреле 2025 года доля досрочно погашаемых займов в данном сегменте достигла 41,6%, в аналогичном периоде 2024 года — 38,4%... Минимальное значение в рамках исследуемых периодов зафиксировано в январе-апреле 2020 года - 19,2%. В аналогичных периодах 2019 и 2018 годов — 20,3% и 20,5% соответственно", - сообщается в исследовании.
По данным аналитиков, устойчивый рост досрочных погашений связан с введением в начале 2023 года и последовательно усиливавшимся в дальнейшем макропруденциальным регулированием.
Оно предполагает количественные ограничения на выдачу займов гражданам с высокой долговой нагрузкой, что привело увеличению в портфелях кредиторов количества платежеспособных заемщиков банковского качества с более низким относительно классических пользователей микрофинансовых организаций (МФО) уровнем закредитованности.
Также аналитики отмечают, что сказалось и общее положительное изменение в финансовом поведении граждан.
"После крупных экономических шоков люди в целом начинают уделять больше внимания рациональному использованию средств, включая заемные. Многие используют подход, при котором заемные средства намеренно берутся на максимальный срок и затем при возможности выплачиваются с опережением графика", - говорится в исследовании.
Такая стратегия, по мнению аналитиков, позволяет подстраховаться на случай форс-мажора за счет уменьшения платежей по займу и снижения кредитной нагрузки.
"Также среди клиентов МФО стало больше граждан в статусах самозанятых и ИП, которым нужны "короткие" деньги для сиюминутных потребностей бизнеса, пополнения оборотного капитала и прочее. Заемщики данного сегмента изначально ориентированы на то, чтобы погашать займы раньше срока", - пояснил генеральный директор Moneyman Артем Быков.
 
ФинансыMoneyman
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала