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Захарова объяснила, как арест Павла Дурова повлиял на выборы в Румынии
Захарова объяснила, как арест Павла Дурова повлиял на выборы в Румынии - 24.05.2025, ПРАЙМ
Захарова объяснила, как арест Павла Дурова повлиял на выборы в Румынии
Получается, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T11:45+0300
2025-05-24T11:45+0300
2025-05-24T11:45+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Получается, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером Telegram, а для управления выборами в Румынии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дуров 18 мая сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался". "Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером таким варварскими методами, а для управления выборами в Румынии, понимая, что кандидат от либеральной диктатуры выиграть не сможет ни при каких легальных раскладах", - написала она в своём Telegram-канале. Захарова добавила, что это уже не получится списать на "фейки", поскольку прозвучало обвинение в тяжелейшем преступлении с приведением доказательств. "Вода как с гуся, но не с галльского петуха", - заключила она. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, а лидер AUR Джеордже Симион - 46,4%. Симион признал свое поражение. Дану после инаугурации придется обсудить с партиями вопрос создания новой коалиции и формирования правительства. В ночь после выборов он заявил, что хотел бы видеть коалицию из четырех проевропейских партий.
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общество , румыния, франция, павел дуров, эммануэль макрон, мария захарова, telegram, мид рф, цик
Политика, Общество , РУМЫНИЯ, ФРАНЦИЯ, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Telegram, МИД РФ, ЦИК
Захарова объяснила, как арест Павла Дурова повлиял на выборы в Румынии
Захарова: Макрон арестовал Дурова для управления выборами в Румынии
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Получается, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером Telegram, а для управления выборами в Румынии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дуров 18 мая сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался".
"Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером таким варварскими методами, а для управления выборами в Румынии, понимая, что кандидат от либеральной диктатуры выиграть не сможет ни при каких легальных раскладах", - написала она в своём Telegram-канале.
Захарова добавила, что это уже не получится списать на "фейки", поскольку прозвучало обвинение в тяжелейшем преступлении с приведением доказательств.
"Вода как с гуся, но не с галльского петуха", - заключила она.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, а лидер AUR Джеордже Симион - 46,4%. Симион признал свое поражение. Дану после инаугурации придется обсудить с партиями вопрос создания новой коалиции и формирования правительства. В ночь после выборов он заявил, что хотел бы видеть коалицию из четырех проевропейских партий.
Разведка Франции просила сообщать IP подозреваемых, рассказал Дуров