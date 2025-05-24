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Захарова прокомментировала обмен пленными между Россией и Украиной
Захарова прокомментировала обмен пленными между Россией и Украиной - 24.05.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала обмен пленными между Россией и Украиной
Инициированный российской стороной обмен военнопленными выбил все аргументы Запада о том, что Россия якобы не хочет переговоров с Украиной, заявила официальный... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T15:40+0300
2025-05-24T15:40+0300
2025-05-24T15:40+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Инициированный российской стороной обмен военнопленными выбил все аргументы Запада о том, что Россия якобы не хочет переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эта ситуация полностью выбивает аргументы, можно сказать, квазиаргументы либерально-западного сообщества о том, что Россия якобы не хочет и не готова к переговорам", - сказала она "Звезде". Она напомнила, что обмен пленными был инициирован российской стороной и он был реализован в кратчайшее время. Москва вернула из украинского плена 270 солдат, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен передано такое же число военных и гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве.
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, Мария Захарова, МИД РФ, ВСУ
Захарова прокомментировала обмен пленными между Россией и Украиной
Захарова: обмен пленными выбил все аргументы Запада о том, что Россия не хочет переговоров
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Инициированный российской стороной обмен военнопленными выбил все аргументы Запада о том, что Россия якобы не хочет переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эта ситуация полностью выбивает аргументы, можно сказать, квазиаргументы либерально-западного сообщества о том, что Россия якобы не хочет и не готова к переговорам", - сказала она "Звезде".
Она напомнила, что обмен пленными был инициирован российской стороной и он был реализован в кратчайшее время.
Москва вернула из украинского плена 270 солдат, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен передано такое же число военных и гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве.
Россия и Украина провели новый этап обмена военнопленными