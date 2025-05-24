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Захарова прокомментировала обмен пленными между Россией и Украиной

Захарова прокомментировала обмен пленными между Россией и Украиной - 24.05.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала обмен пленными между Россией и Украиной

Инициированный российской стороной обмен военнопленными выбил все аргументы Запада о том, что Россия якобы не хочет переговоров с Украиной, заявила официальный... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T15:40+0300

2025-05-24T15:40+0300

2025-05-24T15:40+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Инициированный российской стороной обмен военнопленными выбил все аргументы Запада о том, что Россия якобы не хочет переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эта ситуация полностью выбивает аргументы, можно сказать, квазиаргументы либерально-западного сообщества о том, что Россия якобы не хочет и не готова к переговорам", - сказала она "Звезде". Она напомнила, что обмен пленными был инициирован российской стороной и он был реализован в кратчайшее время. Москва вернула из украинского плена 270 солдат, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен передано такое же число военных и гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркнули в военном ведомстве.

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россия, мировая экономика, запад, украина, мария захарова, мид рф, всу