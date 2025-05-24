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Россия нарастила закупки велосипедов в Китае в 1,4 раза
Россия нарастила закупки велосипедов в Китае в 1,4 раза - 24.05.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила закупки велосипедов в Китае в 1,4 раза
Россия в преддверии летнего сезона нарастила закупки велосипедов в Китае: поставки в апреле выросли в 1,4 раза по сравнению с мартом, и на пятую часть в годовом | 24.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия в преддверии летнего сезона нарастила закупки велосипедов в Китае: поставки в апреле выросли в 1,4 раза по сравнению с мартом, и на пятую часть в годовом выражении - до максимальных с января 22,5 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Среди другого колесного инвентаря для активного летнего отдыха РФ также покупала в Китае роликовые коньки - на 464,1 тысячи долларов, что на четверть меньше, чем в марте. Скейтбордов было поставлено на треть больше, чем в марте - 285,3 тысячи долларов. Также в апреле Поднебесная экспортировала в Россию надувные мячи на 1,9 миллиона долларов (минус 5,8% к марту) и надувные матрасы - 393 тысячи долларов (минус 43% к марту). А вот поставки гамаков, ковриков для отдыха на природе и другого снаряжения для кемпинга выросли на 46% - до 356 тысяч долларов. В то же время изменение закупок Россией товаров для пляжного отдыха оказалось неоднородным. Так, из Китая приехало купальных костюмов для женщин на 5,2 миллиона долларов, что на 4% выше, чем в марте, а для мужчин - на 307 тысяч долларов, что на 1% больше. При этом поставки китайских зонтов и солнечных очков снизились: на 5%, до 2,1 миллиона долларов, и на треть, до 4,2 миллиона, соответственно.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ
Россия нарастила закупки велосипедов в Китае в 1,4 раза
Россия в апреле нарастила закупки велосипедов в Китае в 1,4 раза в преддверии лета
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия в преддверии летнего сезона нарастила закупки велосипедов в Китае: поставки в апреле выросли в 1,4 раза по сравнению с мартом, и на пятую часть в годовом выражении - до максимальных с января 22,5 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Среди другого колесного инвентаря для активного летнего отдыха РФ также покупала в Китае роликовые коньки - на 464,1 тысячи долларов, что на четверть меньше, чем в марте. Скейтбордов было поставлено на треть больше, чем в марте - 285,3 тысячи долларов.
Также в апреле Поднебесная экспортировала в Россию надувные мячи на 1,9 миллиона долларов (минус 5,8% к марту) и надувные матрасы - 393 тысячи долларов (минус 43% к марту). А вот поставки гамаков, ковриков для отдыха на природе и другого снаряжения для кемпинга выросли на 46% - до 356 тысяч долларов.
В то же время изменение закупок Россией товаров для пляжного отдыха оказалось неоднородным. Так, из Китая приехало купальных костюмов для женщин на 5,2 миллиона долларов, что на 4% выше, чем в марте, а для мужчин - на 307 тысяч долларов, что на 1% больше.
При этом поставки китайских зонтов и солнечных очков снизились: на 5%, до 2,1 миллиона долларов, и на треть, до 4,2 миллиона, соответственно.
ФТС отметила рост грузооборота между Россией и Китаем