https://1prime.ru/20250524/zelenskiy--857887167.html

"Заставить Москву". Зеленский выступил с дерзким планом против России

"Заставить Москву". Зеленский выступил с дерзким планом против России - 24.05.2025, ПРАЙМ

"Заставить Москву". Зеленский выступил с дерзким планом против России

Только введение новых санкций против ключевых секторов российской экономики может вынудить Москву пойти на прекращение огня, заявил Владимир Зеленский. | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T13:19+0300

2025-05-24T13:19+0300

2025-05-24T13:19+0300

политика

владимир зеленский

украина

запад

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Только введение новых санкций против ключевых секторов российской экономики может вынудить Москву пойти на прекращение огня, заявил Владимир Зеленский."Лишь дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь", - написал он в своем Telegram-канале.В Кремле неоднократно подчеркивали, что давление на Россию в вопросе урегулирования ситуации на Украине неэффективно, так как у Москвы есть четкая позиция относительно прекращения огня.

https://1prime.ru/20250524/zelenskiy-857884878.html

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владимир зеленский, украина, запад