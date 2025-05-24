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"Заставить Москву". Зеленский выступил с дерзким планом против России - 24.05.2025, ПРАЙМ
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"Заставить Москву". Зеленский выступил с дерзким планом против России
"Заставить Москву". Зеленский выступил с дерзким планом против России - 24.05.2025, ПРАЙМ
"Заставить Москву". Зеленский выступил с дерзким планом против России
Только введение новых санкций против ключевых секторов российской экономики может вынудить Москву пойти на прекращение огня, заявил Владимир Зеленский. | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T13:19+0300
2025-05-24T13:19+0300
политика
владимир зеленский
украина
запад
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Только введение новых санкций против ключевых секторов российской экономики может вынудить Москву пойти на прекращение огня, заявил Владимир Зеленский."Лишь дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь", - написал он в своем Telegram-канале.В Кремле неоднократно подчеркивали, что давление на Россию в вопросе урегулирования ситуации на Украине неэффективно, так как у Москвы есть четкая позиция относительно прекращения огня.
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украина
запад
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владимир зеленский, украина, запад
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЗАПАД
13:19 24.05.2025
 
"Заставить Москву". Зеленский выступил с дерзким планом против России

Зеленский призвал Запад ввести новые санкции против России ради прекращения огня

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Только введение новых санкций против ключевых секторов российской экономики может вынудить Москву пойти на прекращение огня, заявил Владимир Зеленский.
"Лишь дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь", - написал он в своем Telegram-канале.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что давление на Россию в вопросе урегулирования ситуации на Украине неэффективно, так как у Москвы есть четкая позиция относительно прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
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