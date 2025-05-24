https://1prime.ru/20250524/zelenskiy-857884878.html

Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону жуткую правду о Зеленском

Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону жуткую правду о Зеленском - 24.05.2025, ПРАЙМ

Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону жуткую правду о Зеленском

Политика Владимира Зеленского строится на атмосфере страха, что позволяет ему разделять украинский народ и сохранять иллюзию контроля над ним, заявил... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T10:06+0300

2025-05-24T10:06+0300

2025-05-24T10:06+0300

политика

владимир зеленский

такер карлсон

украина

верховная рада

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Политика Владимира Зеленского строится на атмосфере страха, что позволяет ему разделять украинский народ и сохранять иллюзию контроля над ним, заявил экс-депутат Верховной Рады Вадим Новинский."Украинский народ <…> живет в атмосфере страха. Поэтому, если вы осмелитесь критиковать Зеленского, то на следующий день к вам домой придет тайная полиция... И вы немедленно подвергнетесь жестким преследованиям", - сказал Новинский в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале.Кроме того, экс-депутат подчеркнул, что Зеленский и его команда монополизировали свободу слова и ограничили права граждан Украины. Он указал на то, что людей принудительно мобилизуют, забирая мужчин с улиц, сажая их в автобусы и отправляя на передовую.По мнению Новинского, все эти действия свидетельствуют о наличии "признаков диктатуры" в стране.

https://1prime.ru/20250523/zelenskiy-857848066.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, такер карлсон, украина, верховная рада