https://1prime.ru/20250524/zelenskiy-857884878.html
Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону жуткую правду о Зеленском
Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону жуткую правду о Зеленском - 24.05.2025, ПРАЙМ
Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону жуткую правду о Зеленском
Политика Владимира Зеленского строится на атмосфере страха, что позволяет ему разделять украинский народ и сохранять иллюзию контроля над ним, заявил... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T10:06+0300
2025-05-24T10:06+0300
2025-05-24T10:06+0300
политика
владимир зеленский
такер карлсон
украина
верховная рада
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Политика Владимира Зеленского строится на атмосфере страха, что позволяет ему разделять украинский народ и сохранять иллюзию контроля над ним, заявил экс-депутат Верховной Рады Вадим Новинский."Украинский народ <…> живет в атмосфере страха. Поэтому, если вы осмелитесь критиковать Зеленского, то на следующий день к вам домой придет тайная полиция... И вы немедленно подвергнетесь жестким преследованиям", - сказал Новинский в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале.Кроме того, экс-депутат подчеркнул, что Зеленский и его команда монополизировали свободу слова и ограничили права граждан Украины. Он указал на то, что людей принудительно мобилизуют, забирая мужчин с улиц, сажая их в автобусы и отправляя на передовую.По мнению Новинского, все эти действия свидетельствуют о наличии "признаков диктатуры" в стране.
https://1prime.ru/20250523/zelenskiy-857848066.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3813685ce7533ce765502c576a6c1ed8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, такер карлсон, украина, верховная рада
Политика, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, УКРАИНА, Верховная рада
Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону жуткую правду о Зеленском
Экс-депутат Новинский: политика Зеленского основана на страхе и подавлении прав украинцев
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Политика Владимира Зеленского строится на атмосфере страха, что позволяет ему разделять украинский народ и сохранять иллюзию контроля над ним, заявил экс-депутат Верховной Рады Вадим Новинский.
"Украинский народ <…> живет в атмосфере страха. Поэтому, если вы осмелитесь критиковать Зеленского, то на следующий день к вам домой придет тайная полиция... И вы немедленно подвергнетесь жестким преследованиям", - сказал Новинский в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале
.
Кроме того, экс-депутат подчеркнул, что Зеленский и его команда монополизировали свободу слова и ограничили права граждан Украины. Он указал на то, что людей принудительно мобилизуют, забирая мужчин с улиц, сажая их в автобусы и отправляя на передовую.
По мнению Новинского, все эти действия свидетельствуют о наличии "признаков диктатуры" в стране.
Британия потакает "хотелкам" Зеленского, заявил посол России в Лондоне