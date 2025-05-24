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Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону жуткую правду о Зеленском - 24.05.2025, ПРАЙМ
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Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону жуткую правду о Зеленском
Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону жуткую правду о Зеленском - 24.05.2025, ПРАЙМ
Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону жуткую правду о Зеленском
Политика Владимира Зеленского строится на атмосфере страха, что позволяет ему разделять украинский народ и сохранять иллюзию контроля над ним, заявил... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T10:06+0300
2025-05-24T10:06+0300
политика
владимир зеленский
такер карлсон
украина
верховная рада
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Политика Владимира Зеленского строится на атмосфере страха, что позволяет ему разделять украинский народ и сохранять иллюзию контроля над ним, заявил экс-депутат Верховной Рады Вадим Новинский."Украинский народ &lt;…&gt; живет в атмосфере страха. Поэтому, если вы осмелитесь критиковать Зеленского, то на следующий день к вам домой придет тайная полиция... И вы немедленно подвергнетесь жестким преследованиям", - сказал Новинский в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале.Кроме того, экс-депутат подчеркнул, что Зеленский и его команда монополизировали свободу слова и ограничили права граждан Украины. Он указал на то, что людей принудительно мобилизуют, забирая мужчин с улиц, сажая их в автобусы и отправляя на передовую.По мнению Новинского, все эти действия свидетельствуют о наличии "признаков диктатуры" в стране.
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владимир зеленский, такер карлсон, украина, верховная рада
Политика, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, УКРАИНА, Верховная рада
10:06 24.05.2025
 
Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону жуткую правду о Зеленском

Экс-депутат Новинский: политика Зеленского основана на страхе и подавлении прав украинцев

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Политика Владимира Зеленского строится на атмосфере страха, что позволяет ему разделять украинский народ и сохранять иллюзию контроля над ним, заявил экс-депутат Верховной Рады Вадим Новинский.
"Украинский народ <…> живет в атмосфере страха. Поэтому, если вы осмелитесь критиковать Зеленского, то на следующий день к вам домой придет тайная полиция... И вы немедленно подвергнетесь жестким преследованиям", - сказал Новинский в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале.
Кроме того, экс-депутат подчеркнул, что Зеленский и его команда монополизировали свободу слова и ограничили права граждан Украины. Он указал на то, что людей принудительно мобилизуют, забирая мужчин с улиц, сажая их в автобусы и отправляя на передовую.
По мнению Новинского, все эти действия свидетельствуют о наличии "признаков диктатуры" в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
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Вчера, 08:50
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийТакер КарлсонУКРАИНАВерховная рада
 
 
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