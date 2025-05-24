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"Десакрализация". Депутат Рады высмеял произошедшее с Зеленским в ЮАР
"Десакрализация". Депутат Рады высмеял произошедшее с Зеленским в ЮАР - 24.05.2025, ПРАЙМ
"Десакрализация". Депутат Рады высмеял произошедшее с Зеленским в ЮАР
Владимир Зеленский постепенно становится объектом насмешек на международной арене, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T12:03+0300
2025-05-24T12:03+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский постепенно становится объектом насмешек на международной арене, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский."Последняя встреча Трампа с президентом ЮАР в Овальном кабинете, где они насмехаются над Зеленским - какого черта он поперся в Южноафриканскую Республику. Вы же понимаете, что это сигнал всему миру, что фигура Зеленского десакрализирована?" - написал он в своем в Telegram-канале.По мнению Дубинского, затягивание процесса мирного урегулирования на Украине только усиливает позиции России как на переговорах, так и на поле боя. Он подчеркнул, что Зеленский ничего не получает взамен, теряя людей, территории и поддержку США.Депутат также отметил, что ситуация дошла до того, что президент США стремится как можно скорее дистанцироваться от Зеленского и сосредоточиться на восстановлении отношений с Россией. Он объяснил, что Трамп отказывается поддерживать Зеленского, потому что считает его "клоуном". По словам Дубинского, американский лидер ведет переговоры с президентами, такими как Путин, но не собирается иметь дело с Зеленским.Ранее на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой Трамп признался, что был крайне удивлен поездкой Зеленского в Южную Африку. Он отметил, что, узнав о местонахождении Зеленского во время телефонного разговора, задался вопросом, что он там делал
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Политика, Южная Африка, ЮАР, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Дональд Трамп, США
"Десакрализация". Депутат Рады высмеял произошедшее с Зеленским в ЮАР
Дубинский: насмешки над Зеленским на международной арене означают его десакрализацию
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский постепенно становится объектом насмешек на международной арене, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Последняя встреча Трампа с президентом ЮАР в Овальном кабинете, где они насмехаются над Зеленским - какого черта он поперся в Южноафриканскую Республику. Вы же понимаете, что это сигнал всему миру, что фигура Зеленского десакрализирована?" - написал он в своем в Telegram-канале.
По мнению Дубинского, затягивание процесса мирного урегулирования на Украине только усиливает позиции России как на переговорах, так и на поле боя. Он подчеркнул, что Зеленский ничего не получает взамен, теряя людей, территории и поддержку США.
Депутат также отметил, что ситуация дошла до того, что президент США стремится как можно скорее дистанцироваться от Зеленского и сосредоточиться на восстановлении отношений с Россией. Он объяснил, что Трамп отказывается поддерживать Зеленского, потому что считает его "клоуном". По словам Дубинского, американский лидер ведет переговоры с президентами, такими как Путин, но не собирается иметь дело с Зеленским.
Ранее на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой Трамп признался, что был крайне удивлен поездкой Зеленского в Южную Африку. Он отметил, что, узнав о местонахождении Зеленского во время телефонного разговора, задался вопросом, что он там делал
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