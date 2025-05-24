Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Десакрализация". Депутат Рады высмеял произошедшее с Зеленским в ЮАР - 24.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250524/zelenskiy-857886290.html
"Десакрализация". Депутат Рады высмеял произошедшее с Зеленским в ЮАР
"Десакрализация". Депутат Рады высмеял произошедшее с Зеленским в ЮАР - 24.05.2025, ПРАЙМ
"Десакрализация". Депутат Рады высмеял произошедшее с Зеленским в ЮАР
Владимир Зеленский постепенно становится объектом насмешек на международной арене, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T12:03+0300
2025-05-24T12:03+0300
политика
южная африка
юар
владимир зеленский
украина
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский постепенно становится объектом насмешек на международной арене, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский."Последняя встреча Трампа с президентом ЮАР в Овальном кабинете, где они насмехаются над Зеленским - какого черта он поперся в Южноафриканскую Республику. Вы же понимаете, что это сигнал всему миру, что фигура Зеленского десакрализирована?" - написал он в своем в Telegram-канале.По мнению Дубинского, затягивание процесса мирного урегулирования на Украине только усиливает позиции России как на переговорах, так и на поле боя. Он подчеркнул, что Зеленский ничего не получает взамен, теряя людей, территории и поддержку США.Депутат также отметил, что ситуация дошла до того, что президент США стремится как можно скорее дистанцироваться от Зеленского и сосредоточиться на восстановлении отношений с Россией. Он объяснил, что Трамп отказывается поддерживать Зеленского, потому что считает его "клоуном". По словам Дубинского, американский лидер ведет переговоры с президентами, такими как Путин, но не собирается иметь дело с Зеленским.Ранее на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой Трамп признался, что был крайне удивлен поездкой Зеленского в Южную Африку. Он отметил, что, узнав о местонахождении Зеленского во время телефонного разговора, задался вопросом, что он там делал
https://1prime.ru/20250524/zelenskiy-857884878.html
южная африка
юар
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южная африка, юар, владимир зеленский, украина, дональд трамп, сша
Политика, Южная Африка, ЮАР, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Дональд Трамп, США
12:03 24.05.2025
 
"Десакрализация". Депутат Рады высмеял произошедшее с Зеленским в ЮАР

Дубинский: насмешки над Зеленским на международной арене означают его десакрализацию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский постепенно становится объектом насмешек на международной арене, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Последняя встреча Трампа с президентом ЮАР в Овальном кабинете, где они насмехаются над Зеленским - какого черта он поперся в Южноафриканскую Республику. Вы же понимаете, что это сигнал всему миру, что фигура Зеленского десакрализирована?" - написал он в своем в Telegram-канале.
По мнению Дубинского, затягивание процесса мирного урегулирования на Украине только усиливает позиции России как на переговорах, так и на поле боя. Он подчеркнул, что Зеленский ничего не получает взамен, теряя людей, территории и поддержку США.
Депутат также отметил, что ситуация дошла до того, что президент США стремится как можно скорее дистанцироваться от Зеленского и сосредоточиться на восстановлении отношений с Россией. Он объяснил, что Трамп отказывается поддерживать Зеленского, потому что считает его "клоуном". По словам Дубинского, американский лидер ведет переговоры с президентами, такими как Путин, но не собирается иметь дело с Зеленским.
Ранее на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой Трамп признался, что был крайне удивлен поездкой Зеленского в Южную Африку. Он отметил, что, узнав о местонахождении Зеленского во время телефонного разговора, задался вопросом, что он там делал
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
Экс-депутат Рады раскрыл Такеру Карлсону жуткую правду о Зеленском
10:06
 
ПолитикаЮжная АфрикаЮАРВладимир ЗеленскийУКРАИНАДональд ТрампСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала