https://1prime.ru/20250524/zelenskiy-857886290.html

"Десакрализация". Депутат Рады высмеял произошедшее с Зеленским в ЮАР

"Десакрализация". Депутат Рады высмеял произошедшее с Зеленским в ЮАР - 24.05.2025, ПРАЙМ

"Десакрализация". Депутат Рады высмеял произошедшее с Зеленским в ЮАР

Владимир Зеленский постепенно становится объектом насмешек на международной арене, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T12:03+0300

2025-05-24T12:03+0300

2025-05-24T12:03+0300

политика

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юар

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский постепенно становится объектом насмешек на международной арене, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский."Последняя встреча Трампа с президентом ЮАР в Овальном кабинете, где они насмехаются над Зеленским - какого черта он поперся в Южноафриканскую Республику. Вы же понимаете, что это сигнал всему миру, что фигура Зеленского десакрализирована?" - написал он в своем в Telegram-канале.По мнению Дубинского, затягивание процесса мирного урегулирования на Украине только усиливает позиции России как на переговорах, так и на поле боя. Он подчеркнул, что Зеленский ничего не получает взамен, теряя людей, территории и поддержку США.Депутат также отметил, что ситуация дошла до того, что президент США стремится как можно скорее дистанцироваться от Зеленского и сосредоточиться на восстановлении отношений с Россией. Он объяснил, что Трамп отказывается поддерживать Зеленского, потому что считает его "клоуном". По словам Дубинского, американский лидер ведет переговоры с президентами, такими как Путин, но не собирается иметь дело с Зеленским.Ранее на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой Трамп признался, что был крайне удивлен поездкой Зеленского в Южную Африку. Он отметил, что, узнав о местонахождении Зеленского во время телефонного разговора, задался вопросом, что он там делал

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южная африка

юар

украина

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южная африка, юар, владимир зеленский, украина, дональд трамп, сша