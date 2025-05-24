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Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от коммунальных услуг

Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от коммунальных услуг - 24.05.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от коммунальных услуг

Отказ от ненужных жилищно-коммунальных услуг позволит сэкономить 15-30% от ежемесячного платежа. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель,... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T03:03+0300

2025-05-24T03:03+0300

2025-05-24T03:03+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Отказ от ненужных жилищно-коммунальных услуг позволит сэкономить 15-30% от ежемесячного платежа. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Обязательные платежи включают базовые коммунальные услуги: водоснабжение, отопление, электричество, водоотведение и содержание общедомового имущества. От них отказаться нельзя.Однако в квитанциях часто встречаются дополнительные услуги, которые могут быть навязаны или даже незаконны. Например, видеонаблюдение или консьерж должны быть согласованы на общем собрании жильцов. Без их одобрения УК не вправе включать такие расходы в платежки, говорит Бондарь."Многие жильцы не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья. Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги", - говорит Бондарь.Практика показывает, что такая экономия может составлять ощутимые 15-30% от ежемесячного платежа. Например, отказ от устаревшей радиоточки сохранит в семейном бюджете от 50 до 150 рублей ежемесячно, а исключение из платежки общедомовой антенны - уже 100-300 рублей.Особенно заметной становится экономия при отказе от дорогостоящих услуг: страховка жилья "съедает" 200-500 рублей каждый месяц, а различные системы видеонаблюдения или консьерж-сервисы могут обходиться собственникам в 300 рублей и выше ежемесячно. При грамотном подходе и внимательном изучении квитанций, за год набегает весьма существенная сумма, которая в некоторых случаях достигает нескольких тысяч рублей.

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финансы, общество , жкх, тарифы жкх, жку