Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от коммунальных услуг - 24.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250524/zhkkh-857749695.html
Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от коммунальных услуг
Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от коммунальных услуг - 24.05.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от коммунальных услуг
Отказ от ненужных жилищно-коммунальных услуг позволит сэкономить 15-30% от ежемесячного платежа. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель,... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T03:03+0300
2025-05-24T03:03+0300
финансы
общество
жкх
тарифы жкх
жку
https://cdnn.1prime.ru/img/83702/44/837024409_0:38:3073:1766_1920x0_80_0_0_b6170d9447e0300224fcdc1a8171671f.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Отказ от ненужных жилищно-коммунальных услуг позволит сэкономить 15-30% от ежемесячного платежа. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Обязательные платежи включают базовые коммунальные услуги: водоснабжение, отопление, электричество, водоотведение и содержание общедомового имущества. От них отказаться нельзя.Однако в квитанциях часто встречаются дополнительные услуги, которые могут быть навязаны или даже незаконны. Например, видеонаблюдение или консьерж должны быть согласованы на общем собрании жильцов. Без их одобрения УК не вправе включать такие расходы в платежки, говорит Бондарь."Многие жильцы не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья. Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги", - говорит Бондарь.Практика показывает, что такая экономия может составлять ощутимые 15-30% от ежемесячного платежа. Например, отказ от устаревшей радиоточки сохранит в семейном бюджете от 50 до 150 рублей ежемесячно, а исключение из платежки общедомовой антенны - уже 100-300 рублей.Особенно заметной становится экономия при отказе от дорогостоящих услуг: страховка жилья "съедает" 200-500 рублей каждый месяц, а различные системы видеонаблюдения или консьерж-сервисы могут обходиться собственникам в 300 рублей и выше ежемесячно. При грамотном подходе и внимательном изучении квитанций, за год набегает весьма существенная сумма, которая в некоторых случаях достигает нескольких тысяч рублей.
https://1prime.ru/20250330/zhkkh-856227814.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83702/44/837024409_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aeafa3b00aeac1ef9ddc5831ae04e8ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , жкх, тарифы жкх, жку
Финансы, Общество , ЖКХ, тарифы ЖКХ, ЖКУ
03:03 24.05.2025
 
Раскрыто, сколько можно сэкономить на отказе от коммунальных услуг

Эксперт Бондарь: отказ от ряда коммунальных услуг сэкономит 15-30% от платежа

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Отказ от ненужных жилищно-коммунальных услуг позволит сэкономить 15-30% от ежемесячного платежа. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
В России вырастут тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
Дума: родители должны оплачивать услуги ЖКХ за детей до совершеннолетия
30 марта, 13:48
Обязательные платежи включают базовые коммунальные услуги: водоснабжение, отопление, электричество, водоотведение и содержание общедомового имущества. От них отказаться нельзя.
Однако в квитанциях часто встречаются дополнительные услуги, которые могут быть навязаны или даже незаконны. Например, видеонаблюдение или консьерж должны быть согласованы на общем собрании жильцов. Без их одобрения УК не вправе включать такие расходы в платежки, говорит Бондарь.
"Многие жильцы не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья. Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги", - говорит Бондарь.
Практика показывает, что такая экономия может составлять ощутимые 15-30% от ежемесячного платежа. Например, отказ от устаревшей радиоточки сохранит в семейном бюджете от 50 до 150 рублей ежемесячно, а исключение из платежки общедомовой антенны - уже 100-300 рублей.
Особенно заметной становится экономия при отказе от дорогостоящих услуг: страховка жилья "съедает" 200-500 рублей каждый месяц, а различные системы видеонаблюдения или консьерж-сервисы могут обходиться собственникам в 300 рублей и выше ежемесячно. При грамотном подходе и внимательном изучении квитанций, за год набегает весьма существенная сумма, которая в некоторых случаях достигает нескольких тысяч рублей.
 
ФинансыОбществоЖКХтарифы ЖКХЖКУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала