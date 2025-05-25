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Адвокат объяснила, чем грозит попадание в реестр должников по алиментам
Адвокат объяснила, чем грозит попадание в реестр должников по алиментам - 25.05.2025, ПРАЙМ
Адвокат объяснила, чем грозит попадание в реестр должников по алиментам
Чем грозит злостным неплательщикам алиментов попадание в цифровой реестр должников, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T03:03+0300
2025-05-25T03:03+0300
2025-05-25T03:03+0300
общество
финансы
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Чем грозит злостным неплательщикам алиментов попадание в цифровой реестр должников, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Реестр заработает с 25 мая, вести его будет Федеральная служба судебных приставов. В него войдут сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей, нетрудоспособных родителей, а также о должниках, находящихся в розыске."Реестр должников по алиментам будет являться составной частью банка данных в исполнительном производстве. А значит, сведения, содержащиеся в нем, будут общедоступными", - разъяснила адвокат.По ее словам, Минюст в течение года разрабатывал ряд ограничительных мер для злостных неплательщиков. Среди них: запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом Госуслуг; запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт; запрет поступать на государственную или муниципальную службу.Кроме того, государство ограничивает для таких граждан возможность брать кредиты и займы – за исключением целевых, направленных на погашение алиментной задолженности."Должника исключат из реестра в случае полного погашения задолженности по алиментным обязательствам", - сказала Яковлева.Согласно требованиям нового закона, судебные приставы в автоматическом режиме с помощью единой системы межведомственного электронного документооборота будут получать из Социального фонда актуальную информацию о трудоустройстве должников по алиментам. В свою очередь, работодатели будут отслеживать, не попали ли их сотрудники в список злостных неплательщиков.Создание реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, является мерой превентивного воздействия."Предполагается, что перспектива включения в публичный реестр простимулирует неплательщиков алиментов погасить задолженность", - подытожила Яковлева.
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общество , финансы, социальный фонд, алименты
Общество , Финансы, Социальный фонд, алименты
Адвокат объяснила, чем грозит попадание в реестр должников по алиментам
Адвокат Яковлева: попадание в реестр должников по алиментам грозит публичностью
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Чем грозит злостным неплательщикам алиментов попадание в цифровой реестр должников, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
Реестр заработает с 25 мая, вести его будет Федеральная служба судебных приставов. В него войдут сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей, нетрудоспособных родителей, а также о должниках, находящихся в розыске.
"Реестр должников по алиментам будет являться составной частью банка данных в исполнительном производстве. А значит, сведения, содержащиеся в нем, будут общедоступными", - разъяснила адвокат.
По ее словам, Минюст в течение года разрабатывал ряд ограничительных мер для злостных неплательщиков. Среди них: запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом Госуслуг; запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт; запрет поступать на государственную или муниципальную службу.
Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты
Кроме того, государство ограничивает для таких граждан возможность брать кредиты и займы – за исключением целевых, направленных на погашение алиментной задолженности.
"Должника исключат из реестра в случае полного погашения задолженности по алиментным обязательствам", - сказала Яковлева.
Согласно требованиям нового закона, судебные приставы в автоматическом режиме с помощью единой системы межведомственного электронного документооборота будут получать из Социального фонда актуальную информацию о трудоустройстве должников по алиментам. В свою очередь, работодатели будут отслеживать, не попали ли их сотрудники в список злостных неплательщиков.
Создание реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, является мерой превентивного воздействия.
"Предполагается, что перспектива включения в публичный реестр простимулирует неплательщиков алиментов погасить задолженность", - подытожила Яковлева.