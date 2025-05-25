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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T15:37+0300

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происшествия

калуга

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 15.08 мск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)", - написал он в Telegram-канале.

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калуга

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калуга, аэропорт, ограничения