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В "Домодедово" и "Жуковском" были введены временные ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ
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В "Домодедово" и "Жуковском" были введены временные ограничения
В "Домодедово" и "Жуковском" были введены временные ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ
В "Домодедово" и "Жуковском" были введены временные ограничения
Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T17:10+0300
2025-05-25T17:10+0300
аэропорт домодедово
жуковский
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россия
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.В воскресенье также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Внуково"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, добавил представитель Росавиации."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - подчеркнул Кореняко.
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аэропорт домодедово, жуковский, аэропорт, россия
аэропорт Домодедово, жуковский, аэропорт, РОССИЯ
17:10 25.05.2025
 
В "Домодедово" и "Жуковском" были введены временные ограничения

"Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк%Пассажиры перед терминалом в аэропорту "Домодедово"
%Пассажиры перед терминалом в аэропорту Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В воскресенье также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Внуково".
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, добавил представитель Росавиации.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - подчеркнул Кореняко.
% Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения
16:53
 
аэропорт ДомодедовожуковскийаэропортРОССИЯ
 
 
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