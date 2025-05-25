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В "Домодедово" и "Жуковском" были введены временные ограничения

В "Домодедово" и "Жуковском" были введены временные ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ

В "Домодедово" и "Жуковском" были введены временные ограничения

Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T17:10+0300

2025-05-25T17:10+0300

2025-05-25T17:10+0300

аэропорт домодедово

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аэропорт

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.В воскресенье также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Внуково"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, добавил представитель Росавиации."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - подчеркнул Кореняко.

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аэропорт домодедово, жуковский, аэропорт, россия