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В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T22:46+0300

2025-05-25T22:46+0300

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аэропорт

нижнекамск

ограничения

росавиация

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

https://1prime.ru/20250525/aeroporty-857904468.html

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аэропорт, нижнекамск, ограничения, росавиация