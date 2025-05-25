Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250525/aeroport-857904715.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T22:46+0300
2025-05-25T22:49+0300
аэропорт
нижнекамск
ограничения
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/83334/12/833341211_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ea8543df0b33e52b45e742fbb33f9f4.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
https://1prime.ru/20250525/aeroporty-857904468.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83334/12/833341211_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_98ecc46b80eab1ba16d3ecbefd9a5db6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
аэропорт, нижнекамск, ограничения, росавиация
аэропорт, Нижнекамск, ограничения, Росавиация
22:46 25.05.2025 (обновлено: 22:49 25.05.2025)
 
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАэропорт Краснодара
Аэропорт Краснодара - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
Самолет, перелет
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения
22:28
 
аэропортНижнекамскограниченияРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала