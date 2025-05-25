https://1prime.ru/20250525/aeroport-857904715.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T22:46+0300
2025-05-25T22:46+0300
2025-05-25T22:49+0300
аэропорт
нижнекамск
ограничения
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/83334/12/833341211_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ea8543df0b33e52b45e742fbb33f9f4.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
https://1prime.ru/20250525/aeroporty-857904468.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83334/12/833341211_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_98ecc46b80eab1ba16d3ecbefd9a5db6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт, нижнекамск, ограничения, росавиация
аэропорт, Нижнекамск, ограничения, Росавиация
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения