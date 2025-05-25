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В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 25.05.2025, ПРАЙМ

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ярославль

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росавиация

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL)", - написал он в своем своем Telegram-канале.

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ярославль

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аэропорт, ярославль, ограничения, росавиация