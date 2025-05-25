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В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T23:14+0300
2025-05-25T23:14+0300
2025-05-25T23:23+0300
происшествия
аэропорт
ярославль
ограничения
росавиация
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL)", - написал он в своем своем Telegram-канале.
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аэропорт, ярославль, ограничения, росавиация
Происшествия, аэропорт, ЯРОСЛАВЛЬ, ограничения, Росавиация
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения