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В московском "Внуково" и калужском "Грабцево" сняли ограничения
В московском "Внуково" и калужском "Грабцево" сняли ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ
В московском "Внуково" и калужском "Грабцево" сняли ограничения
В аэропортах "Внуково" и калужском "Грабцево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, на 7.00 мск аэропорты московского региона работают штатно,... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T08:06+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В аэропортах "Внуково" и калужском "Грабцево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, на 7.00 мск аэропорты московского региона работают штатно, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги в субботу с 21.45 мск. Позднее он сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4.43 мск снова введены в московском аэропорту "Внуково". "В аэропорту Внуково в 05.11 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту Калуга (Грабцево) ограничения сняты в 05.50 мск. На 07.00 мск аэропорты московского региона работают штатно, принимают и отправляют рейсы", - говорится в сообщении. Отмечается, что за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них уже вернулись в аэропорты первоначального назначения.
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калуга, москва, аэропорт внуково, росавиация
Калуга, МОСКВА, аэропорт Внуково, Росавиация
В московском "Внуково" и калужском "Грабцево" сняли ограничения
Росавиация: в "Внуково" и "Грабцево" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В аэропортах "Внуково" и калужском "Грабцево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, на 7.00 мск аэропорты московского региона работают штатно, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги в субботу с 21.45 мск. Позднее он сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4.43 мск снова введены в московском аэропорту "Внуково".
"В аэропорту Внуково в 05.11 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту Калуга (Грабцево) ограничения сняты в 05.50 мск. На 07.00 мск аэропорты московского региона работают штатно, принимают и отправляют рейсы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них уже вернулись в аэропорты первоначального назначения.
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