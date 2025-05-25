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В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T18:24+0300
2025-05-25T18:24+0300
2025-05-25T18:25+0300
происшествия
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее он сообщал о введении временных ограничений в работе трех аэропортов."В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" в 18.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
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внуково, жуковский, домодедово, ограничения, росавиация
Происшествия, Внуково, жуковский, Домодедово, ограничения, Росавиация
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения
Росавиация: в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения