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В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения

В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ

В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T18:24+0300

2025-05-25T18:24+0300

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происшествия

внуково

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домодедово

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росавиация

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее он сообщал о введении временных ограничений в работе трех аэропортов."В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" в 18.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250525/vnukovo-857900290.html

внуково

жуковский

домодедово

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внуково, жуковский, домодедово, ограничения, росавиация