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В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250525/aeroporty-857901978.html
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T18:24+0300
2025-05-25T18:25+0300
происшествия
внуково
жуковский
домодедово
ограничения
росавиация
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее он сообщал о введении временных ограничений в работе трех аэропортов."В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" в 18.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250525/vnukovo-857900290.html
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внуково, жуковский, домодедово, ограничения, росавиация
Происшествия, Внуково, жуковский, Домодедово, ограничения, Росавиация
18:24 25.05.2025 (обновлено: 18:25 25.05.2025)
 
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения

Росавиация: в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Utair.
Самолет авиакомпании Utair. - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее он сообщал о введении временных ограничений в работе трех аэропортов.
"В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" в 18.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
% Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения
16:53
 
ПроисшествияВнуковожуковскийДомодедовоограниченияРосавиация
 
 
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