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В трех московских аэропортах снова ввели ограничения
В трех московских аэропортах снова ввели ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ
В трех московских аэропортах снова ввели ограничения
Временные ограничение на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T20:49+0300
2025-05-25T20:49+0300
2025-05-25T20:51+0300
происшествия
аэропорт внуково
аэропорт домодедово
аэропорт жуковский
ограничения
росавиация
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничение на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 20.25 мск введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и" Жуковский", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
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аэропорт внуково, аэропорт домодедово, аэропорт жуковский, ограничения, росавиация
Происшествия, аэропорт Внуково, аэропорт Домодедово, аэропорт Жуковский, ограничения, Росавиация
В трех московских аэропортах снова ввели ограничения
Росавиация: в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" ввели ограничения