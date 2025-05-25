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В трех московских аэропортах снова ввели ограничения

В трех московских аэропортах снова ввели ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ

В трех московских аэропортах снова ввели ограничения

Временные ограничение на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем | 25.05.2025, ПРАЙМ

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происшествия

аэропорт внуково

аэропорт домодедово

аэропорт жуковский

ограничения

росавиация

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничение на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 20.25 мск введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и" Жуковский", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

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