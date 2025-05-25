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В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T22:28+0300
2025-05-25T22:28+0300
2025-05-25T22:29+0300
происшествия
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аэропорт домодедово
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росавиация
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.В воскресенье Кореняко заявлял о введении временных ограничений в работе трех аэропортов."В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
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аэропорт внуково, аэропорт домодедово, аэропорт жуковский, ограничения, росавиация
Происшествия, аэропорт Внуково, аэропорт Домодедово, аэропорт Жуковский, ограничения, Росавиация
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения
Росавиация: в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения