https://1prime.ru/20250525/aliev-857901708.html

"Иногда остро". В России ответили на слова Алиева о поддержке Украины

"Иногда остро". В России ответили на слова Алиева о поддержке Украины - 25.05.2025, ПРАЙМ

"Иногда остро". В России ответили на слова Алиева о поддержке Украины

Не стоит педалировать заявления о поддержке Украины и ее территориальной целостности со стороны соседствующих с Россией государств, отметил замглавы комитета... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T18:16+0300

2025-05-25T18:16+0300

2025-05-25T18:17+0300

политика

ильхам алиев

помощь украине

территориальная целостность

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75541/72/755417202_0:60:499:340_1920x0_80_0_0_4da6095f9af320a23707ce0104e96e13.jpg

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Не стоит педалировать заявления о поддержке Украины и ее территориальной целостности со стороны соседствующих с Россией государств, отметил замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Таким образом он прокомментировал "Ленте.ру" заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об оказании гуманитарной помощи Киеву сообщение его пресс-службы о поддержке Баку территориальной целостности Украины.Отметив, что на подобные заявления со стороны лидеров стран-соседей общественное мнение в России реагирует "быстро и иногда остро", сенатор напомнил, что и Азербайджан, и Турция, и многие другие страны, включая Индию, "так или иначе сотрудничают с Украиной".При этом Климов сообщил, что некоторые из указанных стран поставляют Украине множество компонентов, "которые потом ВСУ используют далеко не в гуманитарных целях".Даже страны, входящие в ОДКБ - а Азербайджан не входит, делают заявления о поддрежке "территориальной целостности Украины, как они ее понимают", сказал сенатор. "Поэтому я бы не очень педалировал все эти истории и разговоры, поскольку это часть современного нам мира. Это все-таки политика, а не игра в домино", — сказал Климов, добавив, что сказанное им отнюдь не означает, что он одобряет подобные действия, но это, по его словам, та ситуация, в которой Россия вынуждена решать собственные задачи, включая поставленные перед СВО.

https://1prime.ru/20250525/pomosch-857897850.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ильхам алиев, помощь украине, территориальная целостность