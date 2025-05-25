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"Иногда остро". В России ответили на слова Алиева о поддержке Украины - 25.05.2025, ПРАЙМ
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"Иногда остро". В России ответили на слова Алиева о поддержке Украины
"Иногда остро". В России ответили на слова Алиева о поддержке Украины - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Иногда остро". В России ответили на слова Алиева о поддержке Украины
Не стоит педалировать заявления о поддержке Украины и ее территориальной целостности со стороны соседствующих с Россией государств, отметил замглавы комитета... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T18:16+0300
2025-05-25T18:17+0300
политика
ильхам алиев
помощь украине
территориальная целостность
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Не стоит педалировать заявления о поддержке Украины и ее территориальной целостности со стороны соседствующих с Россией государств, отметил замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Таким образом он прокомментировал "Ленте.ру" заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об оказании гуманитарной помощи Киеву сообщение его пресс-службы о поддержке Баку территориальной целостности Украины.Отметив, что на подобные заявления со стороны лидеров стран-соседей общественное мнение в России реагирует "быстро и иногда остро", сенатор напомнил, что и Азербайджан, и Турция, и многие другие страны, включая Индию, "так или иначе сотрудничают с Украиной".При этом Климов сообщил, что некоторые из указанных стран поставляют Украине множество компонентов, "которые потом ВСУ используют далеко не в гуманитарных целях".Даже страны, входящие в ОДКБ - а Азербайджан не входит, делают заявления о поддрежке "территориальной целостности Украины, как они ее понимают", сказал сенатор. "Поэтому я бы не очень педалировал все эти истории и разговоры, поскольку это часть современного нам мира. Это все-таки политика, а не игра в домино", — сказал Климов, добавив, что сказанное им отнюдь не означает, что он одобряет подобные действия, но это, по его словам, та ситуация, в которой Россия вынуждена решать собственные задачи, включая поставленные перед СВО.
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ильхам алиев, помощь украине, территориальная целостность
Политика, Ильхам Алиев, помощь Украине, территориальная целостность
18:16 25.05.2025 (обновлено: 18:17 25.05.2025)
 
"Иногда остро". В России ответили на слова Алиева о поддержке Украины

Сенатор Климов о поддержке Киева со стороны Баку: Это политика

Азербайджан увеличит поставки газа в Россию в случае задержки реализации проекта Nabucco – И.Алиев
Азербайджан увеличит поставки газа в Россию в случае задержки реализации проекта Nabucco – И.Алиев
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Не стоит педалировать заявления о поддержке Украины и ее территориальной целостности со стороны соседствующих с Россией государств, отметил замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Таким образом он прокомментировал "Ленте.ру" заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об оказании гуманитарной помощи Киеву сообщение его пресс-службы о поддержке Баку территориальной целостности Украины.
Отметив, что на подобные заявления со стороны лидеров стран-соседей общественное мнение в России реагирует "быстро и иногда остро", сенатор напомнил, что и Азербайджан, и Турция, и многие другие страны, включая Индию, "так или иначе сотрудничают с Украиной".
При этом Климов сообщил, что некоторые из указанных стран поставляют Украине множество компонентов, "которые потом ВСУ используют далеко не в гуманитарных целях".
Даже страны, входящие в ОДКБ - а Азербайджан не входит, делают заявления о поддрежке "территориальной целостности Украины, как они ее понимают", сказал сенатор.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
Алиев заявил, что Азербайджан продолжит оказывать помощь Украине
14:06
"Поэтому я бы не очень педалировал все эти истории и разговоры, поскольку это часть современного нам мира. Это все-таки политика, а не игра в домино", — сказал Климов, добавив, что сказанное им отнюдь не означает, что он одобряет подобные действия, но это, по его словам, та ситуация, в которой Россия вынуждена решать собственные задачи, включая поставленные перед СВО.
 
ПолитикаИльхам Алиевпомощь Украинетерриториальная целостность
 
 
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