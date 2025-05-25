https://1prime.ru/20250525/bespilotnik-857900954.html

Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву - 25.05.2025, ПРАЙМ

Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T17:17+0300

2025-05-25T17:17+0300

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россия

москва

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву", - написал он в Telegram-канале.

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