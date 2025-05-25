https://1prime.ru/20250525/bespilotnik-857901064.html

Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник

Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник - 25.05.2025, ПРАЙМ

Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник

Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T17:21+0300

2025-05-25T17:21+0300

2025-05-25T17:21+0300

россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ.Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250525/bespilotnik-857900954.html

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россия, москва, сергей собянин