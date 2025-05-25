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Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник - 25.05.2025, ПРАЙМ
Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник
Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T17:21+0300
2025-05-25T17:21+0300
2025-05-25T17:21+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ.Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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россия, москва, сергей собянин
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
Силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник
Собянин: силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву