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СМИ: США направили чиновников на встречу с британскими активистами - 25.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США направили чиновников на встречу с британскими активистами
СМИ: США направили чиновников на встречу с британскими активистами - 25.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США направили чиновников на встречу с британскими активистами
Администрация США направила чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения, опасаясь, что их свобода слова оказалась под угрозой, пишет... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T01:24+0300
2025-05-25T01:24+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Администрация США направила чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения, опасаясь, что их свобода слова оказалась под угрозой, пишет британская газета Telegraph, утверждая, что этот шаг якобы является признаком готовности властей Соединенных Штатов вмешаться во внутренние дела Великобритании. "(Президент США - ред.) Дональд Трамп отправил американских чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения из-за опасений, что их свобода слова оказалась под угрозой... Этот визит - очередной признак готовности администрации Трампа вмешаться во внутренние дела Британии", - пишет издание. По данным Telegraph, сотрудники Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США (DRL) отправились в Великобританию в марте и встретились с чиновниками британского МИД. При этом, как заявляет газета, американская делегация "втайне" встретилась также и с рядом активистов, которых ранее задержали за молитвы рядом с центром проведения абортов. Одна из активистов, 64-летняя Ливия Тоссичи-Болт, которая была приговорена к условному освобождению от ответственности сроком на два года и штрафу в размере 20 тысяч фунтов стерлингов (около 27 тысяч долларов), поблагодарила администрацию Трампа за поддержку. Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он выразил опасения по поводу подавления свободы слова в Великобритании и Европе. В частности, в своей речи вице-президент вспомнил о случае с британцем Адамом Смит-Коннором. В ноябре 2022 года британец молча молился за нерожденного из-за аборта сына рядом с клиникой в Борнмуте, специализирующейся на прерывании беременности. Британский суд посчитал Смита-Коннора виновным, поскольку рядом с клиникой действовал запрет на протестные акции против абортов. Позднее Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США выразило опасения по поводу свободы слова в Великобритании из-за схожего случая с активисткой антиабортного движения Ливией Тоссичи-Болт, которую британский суд признал виновной за акцию у клиники в марте 2023 года.
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общество , мировая экономика, сша, великобритания, москва, дональд трамп, джей ди вэнс, мид
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, МИД
01:24 25.05.2025
 
СМИ: США направили чиновников на встречу с британскими активистами

Telegraph: США направили чиновников на встречу с активистами антиабортного движения

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Администрация США направила чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения, опасаясь, что их свобода слова оказалась под угрозой, пишет британская газета Telegraph, утверждая, что этот шаг якобы является признаком готовности властей Соединенных Штатов вмешаться во внутренние дела Великобритании.
"(Президент США - ред.) Дональд Трамп отправил американских чиновников на встречу с британскими активистами антиабортного движения из-за опасений, что их свобода слова оказалась под угрозой... Этот визит - очередной признак готовности администрации Трампа вмешаться во внутренние дела Британии", - пишет издание.
По данным Telegraph, сотрудники Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США (DRL) отправились в Великобританию в марте и встретились с чиновниками британского МИД. При этом, как заявляет газета, американская делегация "втайне" встретилась также и с рядом активистов, которых ранее задержали за молитвы рядом с центром проведения абортов.
Одна из активистов, 64-летняя Ливия Тоссичи-Болт, которая была приговорена к условному освобождению от ответственности сроком на два года и штрафу в размере 20 тысяч фунтов стерлингов (около 27 тысяч долларов), поблагодарила администрацию Трампа за поддержку.
Четырнадцатого февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он выразил опасения по поводу подавления свободы слова в Великобритании и Европе. В частности, в своей речи вице-президент вспомнил о случае с британцем Адамом Смит-Коннором. В ноябре 2022 года британец молча молился за нерожденного из-за аборта сына рядом с клиникой в Борнмуте, специализирующейся на прерывании беременности. Британский суд посчитал Смита-Коннора виновным, поскольку рядом с клиникой действовал запрет на протестные акции против абортов.
Позднее Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США выразило опасения по поводу свободы слова в Великобритании из-за схожего случая с активисткой антиабортного движения Ливией Тоссичи-Болт, которую британский суд признал виновной за акцию у клиники в марте 2023 года.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯМОСКВАДональд ТрампДжей Ди ВэнсМИД
 
 
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