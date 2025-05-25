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Число женщин среди пенсионеров в два раза превышает число мужчин
Число женщин среди пенсионеров в два раза превышает число мужчин - 25.05.2025, ПРАЙМ
Число женщин среди пенсионеров в два раза превышает число мужчин
Количество женщин среди пенсионеров России почти в два раза превышает число мужчин, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год, с которыми... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T03:40+0300
2025-05-25T03:40+0300
2025-05-25T03:40+0300
экономика
общество
россия
социальный фонд
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Количество женщин среди пенсионеров России почти в два раза превышает число мужчин, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Численность мужчин среди граждан России пенсионного возраста составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин - 27 324 300. Общее же число пенсионеров в России составляет 41 169 800 человек.
Ранее из данных Социального фонда стало известно, что страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности - 2 193 963, по потере кормильца - 1 456 262. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.
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общество , россия, социальный фонд
Экономика, Общество , РОССИЯ, Социальный фонд
Число женщин среди пенсионеров в два раза превышает число мужчин
Соцфонд: число женщин среди пенсионеров в два раза превышает число мужчин
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Количество женщин среди пенсионеров России почти в два раза превышает число мужчин, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Численность мужчин среди граждан России пенсионного возраста составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин - 27 324 300. Общее же число пенсионеров в России составляет 41 169 800 человек.
Ранее из данных Социального фонда стало известно, что страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности - 2 193 963, по потере кормильца - 1 456 262. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.