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В Москве рассказали о росте популярности речных путешествий

В Москве рассказали о росте популярности речных путешествий - 25.05.2025, ПРАЙМ

В Москве рассказали о росте популярности речных путешествий

Речные путешествия с каждым годом набирают популярность среди жителей и гостей Москвы, сообщает столичный дептранс. | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T10:36+0300

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бизнес

туризм

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сергей собянин

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Речные путешествия с каждым годом набирают популярность среди жителей и гостей Москвы, сообщает столичный дептранс. "С каждым годом речные путешествия набирают популярность среди жителей и гостей столицы. За месяц навигации в круизы отправились около 50 тысяч пассажиров. Продолжаем развивать речной транспорт, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", - приводятся в Telegram-канале ведомства слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. Ежедневно, как уточняет дептранс, теплоходы из Москвы уходят в десятки городов страны, для комфорта пассажиров на речных вокзалах есть: удобные залы ожидания, информационные стойки и навигационные указатели, доступная среда - современные лифты и пандусы, гардероб и камеры хранения, кассы и офисы туроператоров.

https://1prime.ru/20250522/putin-857837263.html

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бизнес, туризм, россия, москва, сергей собянин