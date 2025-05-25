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В Москве рассказали о росте популярности речных путешествий - 25.05.2025, ПРАЙМ
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В Москве рассказали о росте популярности речных путешествий
В Москве рассказали о росте популярности речных путешествий - 25.05.2025, ПРАЙМ
В Москве рассказали о росте популярности речных путешествий
Речные путешествия с каждым годом набирают популярность среди жителей и гостей Москвы, сообщает столичный дептранс. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T10:36+0300
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бизнес
туризм
россия
москва
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Речные путешествия с каждым годом набирают популярность среди жителей и гостей Москвы, сообщает столичный дептранс. "С каждым годом речные путешествия набирают популярность среди жителей и гостей столицы. За месяц навигации в круизы отправились около 50 тысяч пассажиров. Продолжаем развивать речной транспорт, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", - приводятся в Telegram-канале ведомства слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. Ежедневно, как уточняет дептранс, теплоходы из Москвы уходят в десятки городов страны, для комфорта пассажиров на речных вокзалах есть: удобные залы ожидания, информационные стойки и навигационные указатели, доступная среда - современные лифты и пандусы, гардероб и камеры хранения, кассы и офисы туроператоров.
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бизнес, туризм, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
10:36 25.05.2025
 
В Москве рассказали о росте популярности речных путешествий

Дептранс Москвы: речные путешествия с каждым годом набирают популярность

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Речные путешествия с каждым годом набирают популярность среди жителей и гостей Москвы, сообщает столичный дептранс.
"С каждым годом речные путешествия набирают популярность среди жителей и гостей столицы. За месяц навигации в круизы отправились около 50 тысяч пассажиров. Продолжаем развивать речной транспорт, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", - приводятся в Telegram-канале ведомства слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Ежедневно, как уточняет дептранс, теплоходы из Москвы уходят в десятки городов страны, для комфорта пассажиров на речных вокзалах есть: удобные залы ожидания, информационные стойки и навигационные указатели, доступная среда - современные лифты и пандусы, гардероб и камеры хранения, кассы и офисы туроператоров.
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