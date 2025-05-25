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В ГД опровергли слухи об ужесточении продажи противозачаточных препаратов - 25.05.2025, ПРАЙМ
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В ГД опровергли слухи об ужесточении продажи противозачаточных препаратов
В ГД опровергли слухи об ужесточении продажи противозачаточных препаратов - 25.05.2025, ПРАЙМ
В ГД опровергли слухи об ужесточении продажи противозачаточных препаратов
Необходимости в жёстком законодательном регулировании продажи противозачаточных препаратов для женщин нет, в комитете Госдумы по охране здоровья данные... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T15:22+0300
2025-05-25T15:22+0300
госдума
россия
здоровье
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Необходимости в жёстком законодательном регулировании продажи противозачаточных препаратов для женщин нет, в комитете Госдумы по охране здоровья данные инициативы не обсуждались, заявила РИА Новости член профильного думского комитета Юлия Дрожжина ("Единая Россия"). Ранее в СМИ появилась информация, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила о необходимости ужесточить продажу противозачаточных препаратов для женщин. "Любой препарат — это в первую очередь ответственность. Особенно, если речь идёт о гормональных средствах. Девушкам важно понимать, что "таблетки по совету подруги" — не лучшая идея. Такие вещи обязательно нужно обсуждать с врачом. Это про заботу о себе. Что касается законодательного регулирования — не думаю, что здесь нужны жёсткие меры, и на площадке нашего комитета по охране здоровья такие инициативы не обсуждались", - сказала Дрожжина. По словам парламентария, в данном вопросе наиболее важным является просвещение и доступ к грамотной медицинской консультации.
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госдума, россия, здоровье
Госдума, РОССИЯ, Здоровье
15:22 25.05.2025
 
В ГД опровергли слухи об ужесточении продажи противозачаточных препаратов

Дрожжина: необходимости в жестком регулировании продажи противозачаточных препаратов нет

© fotolia.com / nikesidoroffТаблетки.
Таблетки. - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© fotolia.com / nikesidoroff
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Необходимости в жёстком законодательном регулировании продажи противозачаточных препаратов для женщин нет, в комитете Госдумы по охране здоровья данные инициативы не обсуждались, заявила РИА Новости член профильного думского комитета Юлия Дрожжина ("Единая Россия").
Ранее в СМИ появилась информация, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила о необходимости ужесточить продажу противозачаточных препаратов для женщин.
"Любой препарат — это в первую очередь ответственность. Особенно, если речь идёт о гормональных средствах. Девушкам важно понимать, что "таблетки по совету подруги" — не лучшая идея. Такие вещи обязательно нужно обсуждать с врачом. Это про заботу о себе. Что касается законодательного регулирования — не думаю, что здесь нужны жёсткие меры, и на площадке нашего комитета по охране здоровья такие инициативы не обсуждались", - сказала Дрожжина.
По словам парламентария, в данном вопросе наиболее важным является просвещение и доступ к грамотной медицинской консультации.
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