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Пушков обвинил евролибералов в провокациях - 25.05.2025, ПРАЙМ
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Пушков обвинил евролибералов в провокациях
Пушков обвинил евролибералов в провокациях - 25.05.2025, ПРАЙМ
Пушков обвинил евролибералов в провокациях
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что евролибералы сами провоцируют взрывные настроения в Европе. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T19:36+0300
2025-05-25T19:36+0300
политика
алексей пушков
евросоюз
либералы
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что евролибералы сами провоцируют взрывные настроения в Европе. "В "Файненшл таймс" встревожены ростом привлекательности "крайне правых" партий. Пусть еще подождут - они подлинного роста еще не видели. Когда леволибералы достанут всех окончательно, переселив треть Северной Африки и Среднего Востока в страны западной Европы, навязывая всем транссексуальные "ценности" и при этом занимаясь безудержной политической коррупцией, конструируя победу "своих" кандидатов на выборах, вот тогда они увидят взрыв поддержки оппозиционных партий", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, эти партии - не "крайне правые". Он считает, что это всего лишь удобный ярлык, с помощью которого леволибералы пытаются удержать подлинных, а не поддельных консерваторов в политическом "гетто". "По логике леволибералов, и Трамп - крайне правый, а уж Вэнс - тем более. По той простой причине, что он им в лицо говорит о них правду, которую они не хотят слышать", - добавил он. Сенатор отмечает, что среди рецептов кругов, стоящих за Financial Times, самый абсурдный - пожелание, чтобы Европа нашла себе "более убедительных лидеров". "Видимо, нынешние насколько неубедительны, что это всем бросается в глаза, даже их спонсорам. Но откуда новые-то возьмутся?? На леволиберальной почве ее может вырасти полноценное дерево, как в чахоточном бараке не появится вдруг богатырь. В США венцом леволиберальной мысли стала Камала Харрис, у которой мысли отсутствуют напрочь. В Западной Европе куда ни кинь, одни Макроны да Стармеры - в большинстве своем no names, которых тут же забудут, как только они потеряют свой пост", - говорится в сообщении. Пушков подчеркнул, что тревогу британской газеты понять можно: с такими лидерами можно не только власть, можно и саму Европу потерять.
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алексей пушков, евросоюз, либералы
Политика, Алексей Пушков, Евросоюз, либералы
19:36 25.05.2025
 
Пушков обвинил евролибералов в провокациях

Пушков: евролибералы сами провоцируют взрывные настроения в Европе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что евролибералы сами провоцируют взрывные настроения в Европе.
"В "Файненшл таймс" встревожены ростом привлекательности "крайне правых" партий. Пусть еще подождут - они подлинного роста еще не видели. Когда леволибералы достанут всех окончательно, переселив треть Северной Африки и Среднего Востока в страны западной Европы, навязывая всем транссексуальные "ценности" и при этом занимаясь безудержной политической коррупцией, конструируя победу "своих" кандидатов на выборах, вот тогда они увидят взрыв поддержки оппозиционных партий", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, эти партии - не "крайне правые". Он считает, что это всего лишь удобный ярлык, с помощью которого леволибералы пытаются удержать подлинных, а не поддельных консерваторов в политическом "гетто".
"По логике леволибералов, и Трамп - крайне правый, а уж Вэнс - тем более. По той простой причине, что он им в лицо говорит о них правду, которую они не хотят слышать", - добавил он.
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Сенатор отмечает, что среди рецептов кругов, стоящих за Financial Times, самый абсурдный - пожелание, чтобы Европа нашла себе "более убедительных лидеров".
"Видимо, нынешние насколько неубедительны, что это всем бросается в глаза, даже их спонсорам. Но откуда новые-то возьмутся?? На леволиберальной почве ее может вырасти полноценное дерево, как в чахоточном бараке не появится вдруг богатырь. В США венцом леволиберальной мысли стала Камала Харрис, у которой мысли отсутствуют напрочь. В Западной Европе куда ни кинь, одни Макроны да Стармеры - в большинстве своем no names, которых тут же забудут, как только они потеряют свой пост", - говорится в сообщении.
Пушков подчеркнул, что тревогу британской газеты понять можно: с такими лидерами можно не только власть, можно и саму Европу потерять.
 
ПолитикаАлексей ПушковЕвросоюзлибералы
 
 
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